Apoyando a mujeres, así es el último día de Sheinbaum en gira de transición junto a AMLO

Monterrey, Nuevo León. – Este domingo 18 de agosto marcó el cierre de la gira de transición que han llevado a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, culminando en un encuentro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En esta última parada, ambos líderes morenistas se reunieron para evaluar los resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y reflexionar sobre el camino recorrido y los retos por venir.

Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia próximamente, aprovechó la ocasión para rendir un homenaje a López Obrador, destacando su impacto en la historia de México. “No hay presidente que haya terminado su sexenio con el amor que le tiene el pueblo de México. Las encuestas dicen que está arriba del 80 por ciento de popularidad porque reconocen su trabajo... Gracias presidente por tanto, por tanto para nuestra patria”, expresó Sheinbaum, subrayando la influencia y legado del mandatario saliente.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, también estuvo presente en el evento, donde agradeció el trabajo coordinado con López Obrador durante los últimos tres años. García expresó su confianza en que la relación con la próxima administración será aún más fructífera. “Si a Nuevo León le fue bien con el presidente Andrés Manuel, con la presidenta Claudia nos va a ir mejor, vienen los mejores tres años”, afirmó. Sheinbaum, por su parte, reafirmó su compromiso con el estado, señalando que las prioridades serán el agua, empleo, vivienda e infraestructura, con especial énfasis en proyectos como el tren México-Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo.

Pero eso no fue todo, pues durante su discurso, Claudia Sheinbaum subrayó que las elecciones del pasado 2 de junio no solo aseguraron la continuidad de la Cuarta Transformación (4T), sino que también marcaron un nuevo capítulo en la historia del país: la llegada del “tiempo de mujeres”. Recordó que su victoria representa no solo la llegada de la primera presidenta en la historia de México, sino también un reconocimiento a todas las mujeres mexicanas que han contribuido al desarrollo de la nación.

Asimismo, Sheinbaum reafirmó su compromiso con los programas sociales implementados durante el sexenio de López Obrador, como las becas para estudiantes y los apoyos para adultos mayores y los beneficiarios de Sembrando Vida. Además, anunció la expansión de estos programas, incluyendo nuevos beneficios para alumnos de educación básica y un plan de atención médica a domicilio para adultos mayores.

En su mensaje final, Sheinbaum destacó la importancia del lenguaje inclusivo y la visibilización de las mujeres en la política. Recordó que el día que recibió su constancia de mayoría, enfatizó que será “presidenta con a”, subrayando que lo que no se nombra, no existe.

Antes nuestras abuelas no podían ir a la escuela o no las dejaban votar, en cambio ahora la transformación también abrió el espacio para las mujeres, por eso digo que no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la Presidencia”, concluyó Sheinbaum entre aplausos y vítores, sellando así un evento que no solo marcó el fin de una gira, sino también el inicio de una nueva era en la política mexicana.

Fuente: Tribuna