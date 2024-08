Portada de TRIBUNA hoy domingo 18 de agosto: Venezuela, un reflejo del futuro de México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En las últimas semanas, el mundo entero ha observado con preocupación la inestabilidad y crisis en Venezuela, un país que alguna vez fue de los más prósperos de América Latina y que hoy enfrenta una debacle sin precedentes. Las similitudes en ciertas políticas y movimientos sociales entre aquella región y México generan inquietud, pues el país podría verse en el espejo venezolano.

Los paralelismos entre ambos países son alarmantes. Desde la creciente polarización política hasta la concentración del poder en figuras “carismáticas”, tal como Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro. Entrevistados por TRIBUNA, venezolanos dentro y fuera del país, advirtieron que en Venezuela todo comenzó con los cambios a la Constitución, tal como ahora se pretende en México con el famoso Plan C.

Los consultados por esta casa editorial describen que la actual crisis política ha desnudado los excesos de un régimen que bajo el manto de promover un modelo de justicia social ha abusado del poder y se ha hecho un “traje a la medida” para controlar las instituciones del Estado venezolano.

Reformas a la Constitución

Tras llegar a la presidencia en 1998 después de un fallido Golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez introdujo una nueva Constitución, la cual aumentó el período presidencial de cinco a seis años, permitió la revocación mediante referéndum del mandato de servidores públicos electos, incluido el presidente (algo que López Obrador ha planteado en más de una ocasión), y permitió la reelección hasta por dos períodos presidenciales.

"Como el pueblo todavía tenía el enamoramiento, no fue difícil hacer los cambios a la Constitución. Eso fue clave para llevar a cabo su proyecto", relata Daniel a TRIBUNA, quien afirma que cuando Chávez llegó a la presidencia lo hizo de forma limpia. "Él ganó, voto por voto, ante la corrupción y el hartazgo contra los partidos políticos que siempre prometen un cambio y no llegaba". Similar a lo sucedido con Andrés Manuel en el 2018.

Los entrevistados recuerdan que Chávez logró que su congreso aprobara la llamada Ley Resorte o Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, con la que sometió a presión a los medios de comunicación que cuestionaron el establecimiento de la Comisión de Emergencia Judicial, con la que se daba pie a que jueces fueran designados por concurso público y, a grandes rasgos, permitió la intromisión al poder judicial venezolano por parte del presidente. Esto para Daniel es lo más cercano a la Reforma al Poder Judicial que alista Morena y sus aliados para aprobarla el próximo septiembre.

Otros cambios a la Constitución que se aplicaron fueron la conformación de Venezuela como Estado Socialista, la minimización de la propiedad privada y los apoyos sociales, "eran aprobadas (las reformas) en cuestión de días o de horas", coinciden las fuentes. En 2000, cuando se celebraron las primeras elecciones presidenciales bajo la nueva Constitución y Chávez resultó reelecto, también se eligió un nuevo parlamento o congreso en el que el oficialismo logró tener más diputados con menos votos, es decir había una sobrerrepresentación, idea con la que coquetea Morena para la siguiente legislatura.

Ellos los primeros años tuvieron en la asamblea mayoría absoluta, entonces ahí les dio mucha carta blanca de poder ‘hay que hacer esto’, ‘sí se aprueba’, vino el cambio de los tribunales, entonces al final cuando los eligieron, al final fueron todos suyos, luego cuando tocó renovar el centro nacional electoral, pues también si eran siete (consejeros), cuatro o cinco eran suyos. Siempre tuvieron esa mayoría que les logró dar muchos pasos muy rápido".

Además, de los cambios a la Constitución, el Chavismo y el Madurismo han aplicado programas o estrategias sociales muy parecidos a los hoy otorgados por la Cuarta Transformación. Los entrevistados hablan de la llegada de médicos cubanos a su país, pese a que se tenían buenos especialistas, de los apoyos directos a las familias, y de la conformación de grupos de ciudadanos que apoyan y respaldan al gobierno, algo parecido a los siervos de la nación.

Ayudas sociales como medidas de control

“Empezaron a hacer proyectos que al principio sonaban muy bien, empezó a traer médicos cubanos al país, que en Venezuela hay muy buenos doctores, pero él (Chavéz) estaba empeñado en llevar a los cubanos, lo que en realidad estaba disfrazando que se traía gente de la inteligencia cubana de los que investigan a las familias a los militares y así se estaba implantando un control de lo que ocurría y no ocurría en cada barrio”, relata Daniel.

Muchas otras fuentes con las que TRIBUNA contactó no pudieron dar su testimonio a causa del espionaje al que dicen están siendo sometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. "Nos revisan los celulares, tengo que borrar los mensajes", expresaron. Esto ha ido acompañado de la campaña que el presidente venezolano ha emprendido en contra de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Otro proyecto social que sonó mucho fue Madre del Barrio que era regalar dinero, no importa si se lo gastaban en qué, pero era hacer llegar dinero a esas madres necesitadas. Nuevamente, si preguntas ‘¿Está bien o está mal?’ Pues estaba bien porque era gente que necesitaba comer, pero por el otro lado no era un proyecto estructurado que tuviera un futuro o un control sostenible, estos proyectos sí ayudaron a la gente, pero no eran sostenibles, eran confiando en que el petróleo tenía un alto valor en el mercado", explican.

Al hablar sobre la Reforma de Vivienda que impulsa el Plan C donde se pretende que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construya viviendas para aquellos que no pueden pagarlas y darlas mediante una renta, los venezolanos consultados recordaron que su gobierno aplicó la misma fórmula, sin embargo, jamás ha entregado a las familias los títulos de propiedad usándolos como una medida electoral. "Todos estos años y hasta las elecciones de hace unos días, chantajean a la gente, 'si no votas por mí te saco de la vivienda'. Entonces todas las medidas, al principio parecían ser muy buenas y bonitas, pero todas se convirtieron en un control de la población".

Los venezolanos entrevistados por TRIBUNA destacan las congruencias entre un programa llamado 'A lo presidente' y las 'mañaneras'. El gobierno de Venezuela tenía esas transmisiones los domingos y luego las comenzó a hacer diario; ahí se anunciaban decisiones, bajo el manto de que eran decisiones o peticiones del pueblo.

