VIDEO: Hunden a Samuel García en evento público; Claudia Sheinbaum sale en su defensa

Monterrey, Nuevo León.- Si bien, la temporada de elecciones ya llegó a su fin, esto no significa que el público haya dejado de mostrar su amor hacia un partido y su molestia a otro, tal y como ocurrió durante la jornada de este domingo 18 de agosto, en un evento público organizado para realizar la evaluación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al que asistieron Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum.

Como es bien sabido, actualmente, el mandatario de México y la presidenta electa se encuentran realizando una gira de transición de Gobierno en la que están revisando el progreso de sus programas y de las obras que la autodenominada Cuarta Transformación (4T) se encargó de realizar a lo largo de este casi sexenio, motivo por el que Sheinbaum y AMLO acudieron a Nuevo León como parte de su cierre del mencionado tour.

Hunden a Samuel García en evento público

De acuerdo con algunos informes, tanto Claudia como el líder del ejecutivo fueron bien recibidos por el público, quienes no dejaron de lanzar fanfarreas mientras apoyaban a ambos políticos; sin embargo, el ambiente festivo cambió una vez que el locutor mencionó la presencia del gobernador de Monterrey, Samuel García, a quien destrozaron sin piedad mediante a insultos y gritos, incluso hubo quienes le exigieron que dimitiera de su cargo.

Y es que, a lo largo de su mandato, la aprobación de la gente hacia Samuel García ha demostrado registrado un marcado contraste, entre quienes lo apoyan y quienes no, al grado en el que el mandatario ha sido criticado en más de una ocasión; sin embargo, Claudia Sheinbaum demostró que no se encontraba de acuerdo con esta situación, por lo que en determinado momento mostró su descontento y declaró: “A ver, aplausos para todos y todas”.

Claudia intentó bajar el calor de la gente, recalcando que, en esta ocasión no se encontraban apoyando o hundiendo a ningún partido en específico, sino que, en realidad, de realizar las evaluaciones correspondientes al programa del Bienestar: “Aquí no es un asunto de partidos sino un asunto del bienestar del pueblo de Nuevo León”, con esto dicho, la futura mandatario dejó en claro que no hay rivalidad entre los políticos de Movimiento Ciudadano y Morena.

