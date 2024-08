Sheinbaum revela que viajará en vuelos comerciales como presidenta, pero habrá excepciones

Ciudad de México. - La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que cuando asuma la presidencia, seguirá el ejemplo del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, al viajar en vuelos comerciales. Sin embargo, también dejó claro que utilizará aviones de la Fuerza Aérea en casos necesarios o especiales.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum enfatizó su intención de mantener la cercanía con la ciudadanía, una de las razones por las cuales seguirá viajando en vuelos comerciales. "Cuando sea presidenta vamos a regresar a vuelos comerciales, a menos que haya algo particular. No niego que pudiera utilizar un avión de la Fuerza Aérea, pero voy a salir viernes, sábado y domingo, y voy a usar aviones comerciales y el vehículo oficial", explicó.

Sheinbaum subrayó la importancia de este tipo de transporte, señalando que "viajar en vuelos comerciales da mucha cercanía siempre", reflejando su compromiso con la austeridad y la accesibilidad, valores que han caracterizado al gobierno de AMLO.

En relación a las giras que realizará junto al presidente López Obrador para la inauguración de obras, Sheinbaum indicó que adoptará una estrategia mixta, combinando vuelos comerciales con el uso de la Fuerza Aérea cuando sea necesario.

Yo creo que voy a hacer una combinación. Por ejemplo, en este caso, yo nunca hice ningún viaje que involucrara un avión de la Fuerza Aérea sino era electa, no me parecía correcto, hasta que no me dieran el nombramiento", comentó Sheinbaum. Además, explicó que en ocasiones no podrá viajar con López Obrador en vuelos comerciales debido a diferencias en sus itinerarios, lo que la llevará a alternar entre los distintos medios de transporte.