AMLO 'se burla' de jueces en el paro del Poder Judicial: "No van a dejar libres a delincuentes"

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de este martes 20 de agosto, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el paro del Poder Judicial iniciado el pasado lunes y al cual se unirán magistrados y jueces el próximo miércoles. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano arremetió contra estos funcionarios y aseguró que "no va a pasar nada".

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, el mandatario originario de Tabasco señaló que "con todo respeto" a los protestantes, a millones de mexicanos "no les va a importar" ni a afectar el paro de jueces y ministros que se realizará a partir de mañana, miércoles 21 de agosto. Con un tono burlón, López Obrador señaló que pausar las actividades en los juzgados va a ayudar a la población, ya que así "no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado".

Y los del poder judicial a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza y también respeto, de que hasta nos va ayudar, de que si no están los jueces, magistrados y ministros activos tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes", declaró el presidente de México.