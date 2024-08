Beltrones no se va del PRI: “Mi ADN no ha cambiado”

Ciudad de México. - Pese a la pugna que se vive al interior del PRI, el senador Manlio Fabio Beltrones dejó en claro que no será legislador independiente, que se mantendrá firme en la bancada del Partido Revolucionario Institucional, sin abandonarlo porque “mi ADN no ha cambiado”.

Sin aclarar cuál será su relación con el grupo parlamentario del tricolor, que coordinará Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, adelantó que el hecho de que Morena y aliados están a tres votos de la mayoría calificada, “hará el debate muy intenso”.

Me levanté y revisé mi ADN y no ha cambiado, es totalmente priista desde hace cinco décadas, de tal suerte que no tengo esa intención”, dijo el sonorense tras inscribirse como senador y en respuesta a pregunta sobre si sería legislador independiente, luego que ‘Alito’ y aliados lo excluyeran del grupo del PRI.