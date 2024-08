AMLO defiende Reforma al Poder Judicial y arremete contra críticos: "Dan pena ajena"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy, lunes 26 de agosto de 2024, se cumple una semana del paro de trabajadores del Poder Judicial y funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF). Los protestantes iniciaron con estas acciones debido a que rechazan la Reforma Constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien sigue defendiendo este cambio en la Carta Magna para combatir la corrupción.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, lunes 26 de agosto de 2024, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano no solo insistió en la Reforma al Poder Judicial, la cual sería aprobada el próximo mes de septiembre; sino que se lanzó contra todos los que critican esta modificación a la Constitución, con la que los jueces y ministros serán elegidos mediante el voto popular en elecciones de 2025.

El fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señaló que todas las críticas a la Reforma, por parte de intelectuales y opositores "dan pena ajena"; asimismo, señaló que estas personas "están mostrando el cobre" por no querer que el pueblo ejerza la democracia y vote por los jueces: "Ha habido mucha especulación sobre este tema, por nuestros adversarios y por los que no quieren la democracia, están mostrando el cobre, no quieren que sea el pueblo el que decida".

En esta misma intervención, López Obrador hizo un llamado a sus opositores a que pregunten a la gente si quieren que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o a los jueces, los nombren desde "el Poder Legislativo o que los elija el pueblo". AMLO insistió en que la mayoría de los mexicanos está a favor de que "el pueblo elija a los jueces, a los magistrados a los ministros, así de sencillo, y esa es la democracia".

De igual forma, López Obrador puntualizó que han sus críticos "han llegado a un nivel de confusión, de obcecación, que raya en el ridículo, de los que se supone son los más inteligentes, los intelectuales del país, dan pena ajena".

Cabe señalar que críticos de la Reforma al Poder Judicial acusan que esta propuesta pretende vulnerar la independencia judicial, la carrera de funcionarios que aspiran a escalar por méritos, y que sería un riesgo nuevo para la democracia mexicana y los contrapesos al poder. Sin embargo, ni AMLO ni la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo han hablado de negociar sobre esta Reforma.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'