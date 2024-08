Precio del dólar HOY viernes 30 de agosto: Peso Mexicano pierde terreno contra moneda de EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana se encuentra aquí, lo que significa que una semana (y mes) está a punto de concluir, esto es una buena noticia para los niños, adolescentes y jóvenes que asisten a la escuela; sin embargo, para las personas que pretenden hacer operaciones con el dólar de Estados Unidos las cosas podrían complicarse un poco más dado a que se trata del último día para realizar operaciones.

En caso de que quieras estar enterado de cuál será el precio del dólar en México, al igual que el tipo de cambio, no te preocupes, porque aquí en TRIBUNA te vamos a dar todos los detalles del costo promedio de la moneda oficial de Estados Unidos (EU), así que no dejes de prestar atención, porque en las próximas líneas te enterarás de absolutamente todos los detalles, ¿estás listo? Pues, sigue leyendo y no dejes de tomar nota.

Precio del dólar de HOY 30 de agosto

Créditos: Internet

Como ya te habíamos informado antes, actualmente la vida política y económica de Estados Unidos y México se mantiene en un nivel volátil, este hecho se traduce en el billete del país aún gobernado por Joe Biden ha escalado hasta las 19 unidades de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX) y aunque en días anteriores se registró un descenso en centavos, la realidad es que el dólar ha vuelto a subir su precio.

De acuerdo con información del portal El Dólar, la moneda de Estados Unidos tiene un valor aproximado de 19.61 pesos, lo que significa un ligero aumento en comparación a lo que te informamos ayer, cuando el costo promedio era de 19.48 unidades de la divisa nacional. Por otro lado, la compra del billete estadounidense se mantendría en 19.22 durante la jornada de hoy y la venta estaría en 19.99, es decir, casi alcanzando los 20 pesos. Cabe señalar que lo antes dicho son promedios, por lo que dichas cifras podrían variar con forme avance la jornada.

Precio del dólar, HOY viernes 30 de agosto del 2024 en los distintos bancos de México

Afirme informa que compra el dólar en 18.80 pesos y vende en 20.40

informa que compra el dólar en 18.80 pesos y vende en 20.40 Banco Azteca compra en 18.48 y vende en 20.15

compra en 18.48 y vende en 20.15 Bank of America compra en 18.69 y vende en 20.87 pesos MN/MX

compra en 18.69 y vende en 20.87 pesos MN/MX Banorte adquiere en 18.60 y vende en 20.15 pesos mexicanos

adquiere en 18.60 y vende en 20.15 pesos mexicanos BBVA Bancomer informa que compra 18.83 y vende en 19.97 pesos

informa que compra 18.83 y vende en 19.97 pesos CiBanco oferta al dólar en 18.05 pesos mexicanos

oferta al dólar en 18.05 pesos mexicanos Citibanamex compra en 19.13 y vende en 20.21 pesos

compra en 19.13 y vende en 20.21 pesos Grupo Financiero Multiva adquiere en 19.90

adquiere en 19.90 Inbursa compra el dólar en 19.30 y vende en 20.30

Fuentes: Tribuna