"Grotesca e ignorante": Ricardo Monreal responde a suspensión contra reforma judicial

Ciudad de México.- La jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la Cámara de Diputados detener la discusión del dictamen sobre la reforma judicial programada para el próximo lunes, tras otorgar una suspensión provisional en respuesta a un amparo presentado por un grupo de jueces que buscaba detener la discusión y votación de la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un acuerdo publicado ayer, la jueza estableció que el proyecto de dictamen que fue discutido y aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el lunes pasado no tendrá efecto para los solicitantes del amparo. Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, calificó dichas suspensiones como inadmisibles, argumentando que ambas medidas contradicen la Constitución Política y representan una interferencia en el poder legislativo.

Es inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridad sobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo", dijo en redes sociales.

En ese contexto, adelantó que Morena no acatará las instrucciones de los jueces, asegurando que estos no tienen autoridad en este asunto: "Esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo orden, porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial".

Monreal añadió: "A quienes respondemos es únicamente a nuestros electores, al pueblo, que fue quien nos eligió en las urnas para reformar y añadir al texto constitucional". En este sentido, sostuvo que obedecer las suspensiones significaría subordinar la voluntad del pueblo, representada en el Congreso de la Unión, a una "injerencia indebida y grosera" que, además, carece de fundamento en la Constitución.

Por otro lado, el legislador de Morena también señaló que las suspensiones son una muestra de la "desesperación de ciertos sectores que intentan mantener sus privilegios". Hay que recordar que el 26 de agosto pasado el dictamen fue aprobado en comisiones, y Morena junto con sus aliados planean someterlo a votación en el pleno en septiembre, cuando contarán con los dos tercios del Congreso necesarios para modificar la Constitución, gracias a su aplastante victoria en las elecciones pasadas. Esta reforma propone, entre otras cosas, que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular.

Fuente: Tribuna