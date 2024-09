Paralelo al informe de AMLO, estudiantes de derecho marchan contra reforma del poder judicial

Comparta este artículo

Ciudad de México. — En un domingo marcado por la tensión política, la Ciudad de México es escenario de dos eventos paralelos que reflejan la polarización actual en el país. Mientras en el Zócalo capitalino el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su sexto y último informe de gobierno, a unos pocos kilómetros de distancia, estudiantes y exalumnos de Derecho de diversas universidades se congregan en una marcha en rechazo a la controvertida reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La manifestación, que parte del Ángel de la Independencia hacia el Senado de la República, reúne a estudiantes, profesores y egresados de Derecho de instituciones tanto públicas como privadas. Los jóvenes, portando pancartas con mensajes como "La juventud consciente se une al contingente", "No hay futuro sin justicia", y "La autonomía no es una tómbola", expresaron su rechazo a la reforma judicial impulsada por el presidente, la cual fue presentada el pasado 5 de febrero y que pronto será discutida en la Cámara de Diputados.

Hay que señalar que entre los participantes, también se encuentran trabajadores del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados, quienes llevan casi dos semanas en paro indefinido como medida de protesta contra la reforma. Asimismo, destacan también las presencias de figuras políticas como Beatriz Pagés y Margarita Zavala, quienes se unieron a la movilización en solidaridad con los manifestantes.

Para quien todavía no esté informado, este movimiento estudiantil se da tan solo tres días después de que alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marcharan desde Ciudad Universitaria hacia el Consejo de la Judicatura Federal. La respuesta del presidente López Obrador no se hizo esperar, lamentando lo que él describió como la manipulación de los jóvenes por parte de sus profesores. Sin embargo, las declaraciones del mandatario fueron prontamente refutadas por académicos como Rodolfo Martínez, catedrático de la Facultad de Derecho, quien aseguró en redes sociales que "los alumnos están plenamente conscientes del peligro de dicha reforma" y que no requieren ser manipulados para tomar acción.

Durante la marcha de este domingo, las consignas contra el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, también resonaron en las calles. Los manifestantes lo acusaron de "haber entregado al PJF" al unirse al equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, lo que consideran una traición a la autonomía judicial.

El evento ha generado significativas afectaciones viales, con cierres parciales en el Eje 2 Poniente Florencia y Paseo de la Reforma. El Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) recomendó alternativas como circular por Circuito Interior y Avenida Chapultepec. Asimismo, el Metrobús reportó interrupciones en las líneas 1 y 7, afectando el servicio en varias estaciones clave.

La manifestación continúa, y se prevé que los contingentes se dirijan hacia el Zócalo, lo que podría escalar aún más la tensión en este día ya de por sí cargado de simbolismo político. Mientras tanto, la Ciudad de México se mantiene dividida entre las voces que celebran los logros del gobierno y aquellas que claman por la defensa de la justicia y la autonomía del Poder Judicial.

Fuente: Tribuna