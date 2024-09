AMLO habla sobre las sorpresivas causas que lo llevarán a marcharse de la vida pública

Ciudad de México.- Luego de más 5 años de altas y bajas el aún Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está a punto de entregar el mando a su sucesora, la exJefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Si bien, a lo largo de su mandato, el líder del ejecutivo ha sido abiertamente criticado por la oposición debido a sus radicales propuestas y cambios de administración, en las que incluso se llegó a decir que intentaría gobernar desde las sombras, de manera similar a como lo hizo Elías Calles en su momento, el originario de Tabasco ha dejado en claro cuál es su postura al respecto.

Y es que, en cada ocasión que ha tenido, el fundador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha destacado que no continuará en la vida pública y también ha prometido que, una vez que concluya su administración, él se marchará a su rancho, donde vivirá sus últimos años de vida. Dicho hecho fue recalcado de nueva cuenta en su conferencia más reciente, la que dio en el palenque del Tren Maya, en Chiapas, durante la mañana de hoy.

AMLO revela las razones por las que no volverá a la vida pública

Créditos: Internet

De acuerdo con lo dicho por AMLO, luego de haber pasado más de cinco décadas luchando por el país, él tomó la decisión de retirarse, asimismo, el mandatario destacó que ha trabajado de manera tan ardua que cuenta con el mérito de ser el mexicano que conoce “todos los municipios” de la nación: “Si encuentran a alguien por ahí que diga que los conoce… a ver, conozco los 124 municipios de Chiapas y conozco hasta los 570 de Oaxaca y algunos los he visitado más de una vez entonces ya es bastante”, señaló.

Por otro lado, el mandatario señaló que aprovecharía su tiempo libro para escribir un nuevo libro y, además de ello, espera cuidar mucho más de su salud, puesto como es bien sabido, AMLO llegó a sufrir complicaciones de su corazón cuando estuvo al mando del país e incluso tuvo que lidiar con algunas afectaciones por el Covid-19. De hecho, el propio mandatario destacó que ya no quería forzar más al mencionado órgano.

“Estoy aflojado en terracería y, está bien el motor, pero ya la carrocería ya no anda bien, ya cierro el ciclo, sobretodo tengo un problema de una enfermedad cardíaca, porque me dio un infarto, pero ya no puedo forzar más mi pobre corazón que me ha ayudado mucho”, destacó.