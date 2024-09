Ernesto Zedillo alerta sobre la reforma judicial: "México podría convertirse en una tiranía"

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Ernesto Zedillo, expresidente de México, lanzó una dura advertencia en contra de la reciente reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En una entrevista con Ciro Gómez Leyva para el programa Por la Mañana, Zedillo afirmó que dicha reforma podría conducir a México hacia una "tiranía", argumentando que otorga al Poder Ejecutivo y Legislativo un control excesivo sobre el sistema judicial.

Zedillo, quien gobernó de 1994 a 2000, no escatimó en críticas al calificar la reforma como "atroz" y "terrible". Según el exmandatario, el nuevo marco legal permitirá que el Ejecutivo y el Legislativo decidan quiénes serán los jueces en el país, afectando gravemente la independencia del Poder Judicial. En sus palabras, "con una fachada de democracia", estos poderes controlarán la impartición de justicia en México.

Es terrible, es atroz. De ahora en adelante, el Legislativo y el Ejecutivo van a controlar quién aplica la justicia en este país. Se llama, en términos simples, tiranía. Eso es ilegítimo, eso no es ético, eso no es tenerle lealtad a la República”, sentenció Zedillo. Además, criticó la falta de mejoras en el sistema judicial, señalando que México solo tiene cinco jueces por cada 100 mil habitantes, una cifra insuficiente para garantizar una justicia eficaz.

A pesar de haber decidido no intervenir en la política mexicana tras dejar el cargo presidencial, Zedillo explicó que no puede permanecer en silencio cuando "la República está en riesgo". El exmandatario enfatizó que su intervención no es por deseo personal, sino por la gravedad de la situación actual. "No puedo ser un cobarde", declaró, en un claro posicionamiento contra la reforma impulsada por la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La advertencia de Zedillo se reveló en un foro internacional, durante la Sesión Inaugural de la International Bar Association, apenas minutos después de que el presidente López Obrador firmara el decreto para la publicación de la reforma judicial en el DOF. Para Zedillo, la reforma responde a "la frustración del presidente al no contar con una Corte sumisa", lo que habría derivado en lo que calificó como una "venganza brutal": la destrucción de la independencia del Poder Judicial.

El expresidente no solo lanzó advertencias sobre los riesgos de esta reforma, sino que también afirmó que con esta medida "se enterrará la democracia mexicana". Zedillo detalló que la iniciativa carece de los elementos fundamentales para garantizar un sistema democrático, tales como la igualdad ante la ley, la protección de derechos, la imparcialidad y el debido proceso.

No sirve porque esta reforma no cumple con lo que debe existir en toda democracia: igualdad ante la ley, protección de derechos, imparcialidad, acceso a la justicia, capacidad de respuesta, transparencia, debido proceso y proporcionalidad”, enfatizó.

lo cierto es que Zedillo no es ajeno a las reformas en el Poder Judicial, pues durante los primeros días de su mandato en 1994, el entonces presidente impulsó una reforma que redujo el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de 26 a 11. Además, estableció requisitos más estrictos para quienes buscaban ser nombrados ministros, con el fin de fortalecer la independencia del máximo tribunal. Este movimiento fue visto en su momento como un avance hacia la profesionalización y autonomía del Poder Judicial.

Las declaraciones de Zedillo generaron una nueva polémica en torno a la reforma judicial. Mientras algunos sectores consideran que los cambios propuestos son necesarios para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia de la justicia en México, otros, como Zedillo, ven en estas medidas una amenaza directa a la democracia y a la independencia del Poder Judicial.

El futuro de la justicia en México está en el centro de la discusión pública, y las palabras de un expresidente como Zedillo no pasarán desapercibidas en un debate que podría marcar un antes y un después en la historia política del país.

Fuente: Tribuna