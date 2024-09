A 1 semana de la despedida de AMLO, así se exhibe el precio del dólar en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo martes 1 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejará la presidencia del país, para ceder su lugar a su sucesora, Claudia Sheinbaum, lo que podría significar un nuevo cambio en el costo del dólar en el país, tal y como se registró el anuncio de que la exJefa de Gobierno de la CDMX había ganado las elecciones del pasado mes de junio del presente año.

Desde entonces, en México se han registrado diversos cambios en el precio de la divisa estadounidense, a un grado en el que casi estuvimos a punto de llegar a los 20 pesos por unidad, algo que no se veía desde la temporada por Covid-19. A esto se le suma el periodo de inestabilidad que se ha registrado en Estados Unidos en los últimos meses (dado a que dicho país también se encuentra atravesando un periodo electoral).

En el medio de todo esto, la bolsa y la economía se han mantenido volátiles, por lo que a continuación te contaremos en qué costo se encuentra oscilando el papel moneda de Estados Unidos, frente al peso mexicano. Si bien, el día de hoy es sábado (eso significa que no hay operaciones bancarias) esto no significa algunos portales no estén brindando los promedios aproximados que te ayudarán a estar prevenido para el próximo lunes 23 de septiembre.

De acuerdo con información del portal de El Dólar, para la jornada de este sábado 21 de septiembre, el precio de la divisa estadounidense se registra en 19.24 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX), este valor representa una ligera apreciación en comparación con lo registrado el pasado viernes 20, cuando se exhibía en 19.17, tal y como te informamos aquí en TRIBUNA. Por otro lado, la misma cuenta reveló que se estaría comprando en 18.87 y vendiendo en 19.62.

Precio del dólar HOY 21 de septiembre

Créditos: Internet

Precio del dólar HOY sábado 21 de septiembre del 2024, según el tipo de cambio

Afirme compra el dólar en 18.30 pesos y vende en 19.90

compra el dólar en 18.30 pesos y vende en 19.90 Banco Azteca compra en 18.35 y vende en 19.75

compra en 18.35 y vende en 19.75 Bank of America compra en 18.4162 y vende en 20.5761 pesos MN/MX

compra en 18.4162 y vende en 20.5761 pesos MN/MX Banorte adquiere en 18.15 y vende en 20.5761 pesos mexicanos

adquiere en 18.15 y vende en 20.5761 pesos mexicanos BBVA Bancomer compra 18.33 y vende en 19.87 pesos

compra 18.33 y vende en 19.87 pesos CiBanco señala que el precio del dólar es de 18.05 pesos mexicanos

señala que el precio del dólar es de 18.05 pesos mexicanos Citibanamex compra en 18.82 y vende en 19.89 pesos

compra en 18.82 y vende en 19.89 pesos Grupo Financiero Multiva adquiere en 19.62

adquiere en 19.62 Inbursa compra el dólar en 18.90 y vende en 19.90

Fuentes: Tribuna