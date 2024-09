AMLO se despide de la presidencia con esta advertencia a Morena: "No roben, no mientan"

Ciudad de México.- Luego de casi 6 años en la presidencia de México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se está preparando para dejar el Palacio Nacional y ceder su puesto a la persona que pasará a la historia como la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum. Si bien, la administración del aún líder ejecutivo estuvo llena de controversias por el manejo de la pandemia por Covid-19 y los altos índices de inseguridad en la nación, él parece retirarse satisfecho.

Fue durante el medio día de este jueves 26 de septiembre que AMLO publicó un comunicado a través de sus redes sociales, el cual comenzó de manera contundente anunciando que se retiraría de “la política, la vida pública y de la militancia partidaria” y es que, el originario de Tabasco estuvo avisando desde hace años que, una vez que su sexenio terminara él desaparecería, a diferencia de lo que decían sus detractores con respecto a que se reelegiría.

Luego de ello, el mandatario recordó las “hazañas” de “tocando puertas, cabezas y corazones” que realizó su partido cuando recién se encontraba compitiendo por la presidencia, posteriormente habló sobre los grandes avances que trajo su administración como la “fortaleza económica” y los “avances políticos”, entre otras cosas. Ante ello, AMLO recordó que México se quedaba en buenas manos, puesto la siguiente en gobernar sería Claudia Sheinbaum.

AMLO se despide de Morena con este mensaje

El mandatario recordó que la exJefa de Gobierno llegó pisando fuerte, puesto pasó a la historia tras obtener casi “36 millones de sufragios”, lo que la hizo acreedora a convertirse “en la primera presidenta de la historia de México”. El todavía mandatario recalcó su confianza hacia Sheinbaum declarando: “Tengo la certeza de que lo hará con gran capacidad, con absoluta dedicación y honestidad (…) Les pido que la acompañen en la difícil tarea de gobernar, con la misma lealtad con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo.”

AMLO cerró su mensaje dejando un fuerte mensaje hacia el partido que él mismo fundó hace varios años y fue que pidiéndole que eviten dejarse llevar por los intereses personales y que continúen trabajando por y para el pueblo de México, mediante al trabajo en equipo “la unidad, humildad y honestidad”: “No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas”, declaró.

“Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepostismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos.”