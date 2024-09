Precio del dólar HOY jueves 5 de septiembre 2024: Tipo de cambio en pesos mexicanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El peso mexicano continúa con su mala racha. Luego de la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, tanto en lo general como en lo particular, el precio del dólar, si bien no ha llegado a los 20 pesos, no ha logrado alcanzar los valores que tenía. Si realizarás operaciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU), aquí te decimos cuál es el tipo de cambio actual en los bancos de México.

Este jueves 5 de septiembre de 2024, cuarto día de operaciones bancarias en México, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 19.7116 unidades de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX). Esta cotización matutina exhibiría una ligera apreciación del peso mexicano, ya que el pasado miércoles 4 de septiembre, la divisa extranjera se cotizaba 19.9443 pesos al cierre de operaciones, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México HOY jueves 5 de septiembre. Foto: Facebook

¿Cómo se compra y vende el dólar en México?

En tanto la fuente de El Dólar detalla que la compra del dólar estadounidense está en 19.3313 pesos mexicanos, en tanto que la venta promedio se puede apreciar en 20.0919unidades por billete verde. Toma en cuenta que cada institución financiera de la República Mexicana tiene sus valores respecto al tipo de cambio y que estos pueden variar drásticamente conforme avance la jornada, así como el aprobación de la Reforma al Poder Judicial, que ahora pasará al Senado de la República.

Para que tengas un panorama completo sobre la cotización del dólar de EU, aquí te presentamos información actualizada.

Precio del dólar en México HOY miércoles 4 de septiembre de 2024

Afirme informa que compra el dólar en 18.70 pesos y vende en 20.50

Banco Azteca compra en 18.65 y vende en 20.25

Bank of America compra en 18.9753 y vende en 21.2314 pesos MN/MX

Banorte adquiere en 18.70 y vende en 20.25 pesos mexicanos

BBVA Bancomer informa que compra 19.00 y vende en 20.13 pesos

CiBanco señala que el precio del dólar es de 18.05 pesos mexicanos

Citibanamex compra en 19.31 y vende en 20.44 pesos

Grupo Financiero Multiva adquiere en 19.88

Inbursa compra el dólar en 19.50 y vende en 20.50

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar estadounidense este día es de 19.846, en tanto que el promedio para el pago de obligaciones bancarias sería de 19.8335.

Fuente: Tribuna / Banxico