Reforma Judicial: Comisiones Unidas en el Senado aprueban en lo general el dictamen

Ciudad de México.- Después de 6 horas de debate, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron en lo general la reforma judicial con 25 votos a favor y 12 en contra, sin hacer una sola modificación al dictamen. El núcleo de esta reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular.

La sesión de este domingo contó con la participación de los 38 senadores de ambas comisiones, estuvo marcada por acusaciones cruzadas entre legisladores oficialistas y de oposición. Los oficialistas acusaron a la oposición de defender privilegios en el Poder Judicial, mientras que los partidos opositores PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron al oficialismo por buscar venganza y cooptar el Poder Judicial.

Ricardo Anaya, del PAN, pidió al oficialismo que dejara de presionar y amenazar a los senadores opositores para que apoyaran la reforma.

Que dejen de presionar a las y los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento con circunstancias de tiempo, modo y lugar de al menos tres compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado; y por otro lado, se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Les pido, respetuosamente, que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad", indicó.