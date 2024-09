Andrés López Beltrán trabajará en Morena; "No tengo nada que ver con eso", dice AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que Andrés López Beltrán, su hijo, sí va a trabajar con el partido que el fundó, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, no especificó que puesto buscaría, ya que no sería "impuesto", sino que buscará ser electo dentro de la Cuarta Transformación (4T). Agregó que él no influirá en los cambios.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, lunes 9 de septiembre de 2024, el jefe del Ejecutivo Federa mexicano compartió que su hijo, Andrés López Beltrán, buscará un puesto en Morena, ya que tiene intensión de ayudar a consolidad el Movimiento. Apuntó que sis otros dos hijos, José Ramón y Gonzalo López no buscarán un cargo ni en el Gobierno de México, ni en Morena.

Andrés López Beltrán, hijo de AMLO, buscará trabajo en Morena. Foto: Twitter

En esta misma intervención, el presidente de México compartió que, cuando arribó al poder, hizo un acuerdo con sus hijos, el cual ellos han respetado: que mientras AMLO esté de dirigente o sea servidor público, ellos no buscarían trabajar en el Gobierno: "Me han ayudado mucho en eso, y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el Gobierno y ya están grandes".

Ahora que López Obrador dejará la presidencia y se jubilará de la vida pública, Andrés sí va a participar en Morena, ya que "quiere ayudar a consolidar Morena. Aquí el presidente de México fue claro al decir que él no va a influir en esta situación para favorecerlo al interior del partido: “No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena (…) Sí va a participar, eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo".

No impuesto, y yo no tengo nada que ver con eso”, destacó el presidente de México.

Por último, el mandatario originario de Tabasco señaló que sus hijos nunca han estado envueltos en escándalos de corrupción y se han mantenido al margen durante su Administración. Asimismo, recalcó que son falsos los señalamientos por parte de medios comunicación contra estos: "Puros inventos de estos farsantes, calumniadores, mercenarios, que pro afectarme a mi se iban contra ellos".

