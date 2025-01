Precio del Dólar en Pesos Mexicanos HOY sábado 25 de enero del 2025: Tipo de cambio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Tienes planeado realizar transacciones, compras o ventas de productos extranjeros para el día de hoy? Lastimosamente debemos informante que este sábado 25 de enero no hay operaciones bancarias debido a que se trata del fin de semana, así que, cualquier movimiento que tengas preparado para las próximas 42 horas tendrá que esperar hasta el próximo lunes 27; sin embargo, esto no significa que no podamos darte un promedio de en cuánto ronda el dólar y el peso mexicano.

Como es bien sabido, la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU) se ha mantenido volátil en los últimos meses, esto es debido a todos los cambios políticos que se han estado registrando tanto en México como en el país vecino del norte. Tan solo el pasado lunes 20 de enero, Donald Trump ascendió a la presidencia lo que representó un notable cambio en la dinámica que se estaba manejando en la nación de ‘la libertad’.

El pasado viernes 24 de enero del 2025, te contamos que el promedio del dólar se mantenía en 20.24 pesos de la Moneda Nacional de México (MXN); sin embargo, conforme la jornada avanzó tuvimos una pequeña disminución de apneas 0.22 centavos, es decir, para la mañana de este sábado 25, la divisa estadounidense se estaba manteniendo en un aproximado de 20.22 pesos, con una depreciación de 0.02 por ciento.

De acuerdo con lo mencionado en el portal de El Dólar (página especializada con el cálculo del promedio de la moneda estadounidense) la divisa se estaría manteniendo en 19.85 pesos y se estaría vendiendo en 20.59, un notable cambio si se toma en cuenta que le día de ayer se encontraba en 20.2501 unidades, tal y como te informamos aquí en TRIBUNA. Recuerda darte una vuelta el día de mañana por el sitio para que corrobores las medidas que se manejarán en el domingo y así puedas prevenirte de cualquier cambio para el lunes.

Precio del dólar HOY 25 de enero

Precio del dólar HOY en México sábado 25 de enero del 2025: Tipo de cambio

Afirme compra el dólar en 19.30 pesos y vende en 20.80 pesos

compra el dólar en 19.30 pesos y vende en 20.80 pesos Banco Azteca compra en 19.45 y vende en 20.39 pesos

compra en 19.45 y vende en 20.39 pesos Bank of America compra en 19.1571 y vende en 21.413 pesos

compra en 19.1571 y vende en 21.413 pesos Banorte adquiere en 18.95 y oferta en 20.60

adquiere en 18.95 y oferta en 20.60 BBVA Bancomer compra 19.22 y vende en 20.75 pesos

compra 19.22 y vende en 20.75 pesos CiBanco señala que el precio del dólar es de 20.24 pesos mexicanos

señala que el precio del dólar es de 20.24 pesos mexicanos Citibanamex compra en 19.63 y vende en 20.76

compra en 19.63 y vende en 20.76 Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 20.50

cotiza la divisa extranjera en 20.50 Inbursa compra el dólar en 19.80 y vende en 21.80

