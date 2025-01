TEPJF aprueba proyecto de Aralí Soto Fregoso; Senado de la República sustituirá al CEPJ

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con una notable mayoría de votos, la propuesta de la magistrada presidenta, Mónica Aralía Soto Fregoso fue aprobada. Todo ocurrió en medio de una sesión privada en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El plan básicamente consta de que el Senado de la República se encargará de sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ).

Según informes, la iniciativa fue respaldada por varios magistrados, entre los que se puede mencionar a Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera; pero no todo fue positivo para Soto, puesto también se registraron algunas apuestas en contra y se trató de Janine Otálora Malssis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón; sin embargo, estos no fueron suficientes como para que la propuesta no pasara.

Senado de la República sustituirá al CEPJ

Créditos: Internet

Según lo ocurrido durante la mañana de este lunes 27 de enero, aún será necesario esperar un plazo de 24 horas para afinar diversos aspectos de la propuesta; pero esto no es todo, puesto Soto también se encargó de fortalecer la iniciativa y asegurarse de que ésta pueda pasar, pese a la postura final del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) y éste decida dar un paso hacia atrás con los listados de las ternas y duplas que salgan elegidos en la tómbola.

Entre los puntos a destacar se puede mencionar que el Senado tendría la posibilidad de remitir directamente las candidaturas votadas al Instituto Nacional Electoral (INE), ello con la finalidad de que no ocurra una interrupción en el proceso. Si todo sale de manera positiva, se estima que para el próximo 12 de febrero se podrá remitir la lista de los candidatos finales del INE, los cuales serán seleccionados de los tres Comités de Evaluación.

Como se mencionó anteriormente, este es un plan que aún conlleva algún tiempo de planeación, puesto la Mesa Directiva del Senado de la República aún tendrá que esperar alrededor de 24 horas luego de la notificación del fallo para enfocarse en los lineamiento, fecha y lugar de las votaciones de manera pública, por lo que los resultados de dicha propuesta no se verán de manera inmediata, tal y como se esperaría.

Fuentes: Tribuna