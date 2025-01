Claudia Sheinbaum enviará carta a Google Maps por el cambio de nombre del Golfo de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una nueva polémica ha comenzado a dividir opiniones entre el país gobernado por Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Como algunos recordarán, hace unos días el magnate anunció que cambiaría el nombre del Golfo de México por Golfo de América e incluso declaró que instruiría a entidades gubernamentales para que adoptasen esta nueva denominación en los mapas oficiales de su territorio.

En un comienzo la mandataria de México, Claudia Shienbaum tomó el tema con ironía y hasta bromeó con el tema en su tradicional Mañanera, pero las cosas dieron un giro inesperado cuando en la jornada del pasado martes 28 de enero, Google Maps anunció que sustituiría el nombre de Golfo de México a Golfo de América, opción que se aplicaría para los usuarios de Estados Unidos, esto luego de que Donald Trump lanzara una orden ejecutiva.

El propio buscador expresó que únicamente se estaban alineando a las nuevas medidas impuestas por la política actual. Por su parte, Claudia Sheinbaum no dejó pasar el asunto y en su conferencia de prensa matinal de este miércoles 29 de enero, reveló que su administración ya se encontraba escribiendo una carta para la Google, en el que explica que los gobiernos no pueden cambiar el nombre de un territorio a placer.

Sheinbaum expresó que el buscador aún no cambia el nombre del Golfo de México, por lo que su cancillería emitiría una carta para explicarles que lo que planeaban hacer no era correcto y debe seguirse un protocolo: “Lo vamos a explicar aquí mañana. Cómo se componen los mares, qué es plataforma continental, qué es zona económica, por qué tienen de hecho hoy nos estaba explicando en el Gabinete de Seguridad, es mar territorial, zona contigua, zona económica, exclusiva y mar internacional”.

“Entonces, si recuerdan el decreto del presidente Trump tiene que ver con su plataforma continental, que es distinto a lo que es todo el Golfo, entonces le estamos enviando una carta a Google para decirle que bueno, supongo que Google Maps sabrá sobre esta división internacional, sabrá también qué organismo es el que pone el nombre a los mares internacionales y qué correspondería en todo caso a la plataforma continental”, externo la mandataria.

Claudia Sheinbaum declaró reveló que podría dar más detalles sobre el asunto durante La Mañanera del próximo jueves 30 de enero: “Para poder cambiar el nombre de un mar internacional, no es un país el que lo cambia, es una organización internacional. Entonces, estamos enviando esta carta a Google la enviamos el día de hoy y mañana les explicamos cómo se define esto porque no puede ser nada más a definición de un país, sino que es un país que tiene sobre su territorio, no sobre la parte que es mar internacional."

