Sheinbaum acusa al Comité de Evaluación del Poder Judicial: "No tienen ninguna validez"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las elecciones judiciales continúan dando de qué hablar en el escenario político del país, tal es el grado en el que aún después de la salida del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el poder ejecutivo continúa recibiendo obstáculos para evitar que proceda el mencionado proceso, hecho que fue señalado por la actual mandataria del país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Todo ocurrió durante la jornada de este miércoles 8 de enero, durante la tradicional conferencia de prensa, en la que la presidenta del país se lanzó en contra del Comité de Evaluación del Poder Judicial, a quienes acusó de violar la resolución del Tribunal Electoral, puesto no desean seguir con el proceso electoral judicial del mes de junio del presente año. Y es que, todo parece indicar que habrían intentando imponer algunos amparos para frenar esta nueva celebración cívica, lo que no fue considerado como algo procedente por la mandataria.

Sheinbaum se lanza contra el Comité de Evaluación del Poder Judicial

Créditos: Internet

Sheinbaum no tuvo miedo en señalar que se estaría atentando en contra de un proceso de vital importancia para el país: “Están violando una resolución de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tribunal ya había hecho una resolución en el sentido que esos amparos no tenían ninguna validez. La Corte no tendría que responder ante este amparo”, indicó la presidenta.

Por otro lado, la mandataria también reveló que Javier Quijano Baz, no había podido cumplir con sus deberes con el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, debido a que tenía severos problemas de salud: “Hoy consulté con el ministro Zaldívar y en el caso de la comisión (…) El licenciado Quijano ha estado mal de salud y no ha estado asistiendo, estamos preguntando al Senado que tiene que atender ningún problema. Le mando saludos al maestro Quijano, ya está, pero ha tenido algunos problemas, pero no ha estado asistiendo al último proceso”, indicó.

En otras noticias, la presidenta comentó durante la misma Mañanera que ya se están presentando denuncias penales por casos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit): “Ayer di instrucciones al director del Infonavit para que se ponga de acuerdo con la Consejería Jurídica porque estamos presentando denuncias penales por estos casos de corrupción”, sentenció.

Fuentes: Tribuna