Alejandro Encinas será el nuevo representante de México en la OEA, confirma el Senado

Ciudad de México.- Tras la polémica y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Alejandro Encinas Rodríguez será el representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos (EU). El cargo ya es oficial, tras la ratificación en el Senado de la República emitida este martes 30 de septiembre de 2025.

La designación, propuesta por la jefa del Ejecutivo Federal mexicano este lunes, fue aprobada con 79 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones en el Senado de la República. Tras la votación, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, tomó protesta al funcionario y le expresó el respaldo de la Cámara para el cumplimiento de su encargo.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, destacó que la OEA es un espacio de gran relevancia regional, pues reúne a 35 Estados independientes de las Américas y funge como foro para atender desafíos comunes, entre ellos la desigualdad, el cambio climático, la defensa de los derechos fundamentales y la gobernabilidad democrática.

Recordó que las resoluciones del organismo tienen un impacto directo en millones de ciudadanos del continente, por lo que subrayó la importancia de la participación activa de México. Murat también señaló que la gestión de Encinas estará orientada a impulsar políticas hemisféricas en áreas clave, como la promoción de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional.

Además, planteó que una de las prioridades será reforzar alianzas regionales y construir posiciones comunes con países afines, con el fin de consolidar la voz de México en la agenda interamericana.

El respaldo a la designación de Encinas fue compartido por legisladores de distintas bancadas. El senador Manuel Huerta, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que la OEA necesita dejar atrás prácticas de parcialidad y asumir un papel más equitativo en la toma de decisiones. En ese sentido, destacó que Encinas asumirá la representación mexicana con el compromiso de defender los principios fundacionales de la organización desde una perspectiva transformadora.

Por su parte, la senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo (PT), sostuvo que en un organismo multilateral como la OEA, México requiere una representación con firmeza jurídica, oficio político y un claro sentido democrático. Consideró que la trayectoria de Encinas lo acredita para conducir debates complejos con visión de Estado y apego al derecho internacional.

Alejandro Encinas, de 71 años, cuenta con una amplia trayectoria en la función pública. Antes de este nombramiento, se desempeñaba como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de México. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fue subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, cargo desde el cual encabezó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

