Noche negra: Reforma a la Ley de Amparo es aprobada en el Senado en lo general, con 76 votos a favor

Ciudad de México.- Este miércoles 1 de octubre, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 76 votos a favor y 39 en contra, la Reforma a la Ley de Amparo. Pese a los reclamos de la oposición, Morena y sus aliados lograron impulsar la polémica propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien cumple hoy su primer año de gobierno. Para quienes están en contra de la iniciativa, esta noche es considerada como negra, por los retrocesos que implicaría.

Esta aprobación no es definitiva; se deben resolver las reservas antes de pasar a discusión a la Cámara de Diputados, pero sí significa el avance de la ley. Cabe señalar que el proceso se ha realizado en fast track, por la premura con la que se realizaron las audiencias públicas, las cuales tenían el fin de conocer diferentes puntos de vista y de ahí realizar modificaciones al dictamen.

La oposición advierte que esta Reforma a la Ley de Amparo debilitará la suspensión contra actos de autoridad y acotará la admisión del recurso del juicio de amparo para colectivos. Las bancadas de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI fijaron sus posicionamientos en torno a que se trata de una reforma regresiva que perjudicará al ciudadano y que es parte de un proceso de aniquilación de los mecanismos de defensa de colectivos y de los derechos humanos.

#LoÚltimo uD83DuDEA8 Con 76 votos a favor y 39 en contra, aprueba @senadomexicano, en lo general, Reforma a la Ley de amparo pic.twitter.com/lZJ1kdyXfQ — xevt - xhvt (@xevtfm) October 2, 2025

Aprueban la Reforma a la Ley de Amparo

A las 12:10 horas, tiempo Ciudad de México, la Reforma a la Ley de Amparo fue aprobada por 70 votos a favor en el Senado de la República en lo particular. Será retroactiva y limitará la suspensión provisional, el interés legítimo y ninguna decisión fiscal podrá ser frenada hasta que concluya en definitiva el juicio. Pasa a la Cámara de Diputados.

??EXTRA EXTRA EXTRA??



Con el voto a mano alzada, el oficialismo aprueba la retroactividad de la reforma a la ley de amparo, pese a ser inconstitucional.



Hasta que concluya la discusión en lo particular se votará en el tablero electrónico. pic.twitter.com/bBoXngwm7O — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui