Primer año de Claudia Sheinbaum: Gobernadores de Morena aplauden su gestión

Ciudad de México.- Este 1 de octubre es un día histórico para la Cuarta Transformación, pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mandataria mujer en México, cumple un año de gobierno. Con ese motivo, las gobernadoras y gobernadores de Morena reconocieron la gestión de la doctora mediante un pronunciamiento.

El comunicado fue posteado esta mañana de miércoles 1 de octubre por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño y, además de reconocer a Sheinbaum Pardo, resalta los siete años que lleva el gobierno de Morena en el poder. "En este tiempo, el país ha dado pasos firmes hacia un modelo de justicia social y prosperidad compartida", afirma el comunicado.

Cabe señalar que ayer, martes 30 de septiembre, en su conferencia La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum hizo un breve balance de lo logrado en estos 365 días, donde resaltó la Reforma al Poder Judicial y la creación de nuevos programas sociales, que continúan con lo hecho por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Celebramos el primer año de gobierno de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) y siete años del inicio de la Cuarta Transformación en nuestro país.



Desde Sonora refrendamos nuestro compromiso con la transformación que fortalece a nuestro estado, impulsa nuevas… pic.twitter.com/8qA4MBZs47 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 1, 2025

En el desplegado de los gobernadores se destaca el incremento al salario mínimo y la reducción de los indicadores de pobreza. "Los programas sociales han sido pieza fundamental en este proceso de transformación, pues garantizan que las y los adultos mayores, las juventudes, las personas con discapacidad y los sectores históricamente marginados cuenten con apoyos directos que mejoran su calidad de vida", señalan.

También aplaudieron las obras realizadas, como carreteras, caminos rurales, hospitales, universidades, aeropuertos, trenes y proyectos energéticos. "Con la conducción de nuestra presidenta, estos avances se consolidan y el futuro de la transformación se afianza con responsabilidad, visión y resultados".

Para finalizar el comunicado, los morenistas refrendaron la unidad y el compromiso para seguir trabajando de la mano con el pueblo de México, "convencidos de que este movimiento es irreversible y que el cambio verdadero se ha convertido en la nueva forma de gobernar".

Cabe resaltar que el próximo domingo 5 de octubre la presidenta dará un discurso en el Zócalo de la Ciudad de México en el que se espera que rinda cuentas ante millones de ciudadanos; en este evento estará acompañada de personajes clave de la Cuarta Transformación.

Visitamos Morelos, el estado 31 donde rendimos cuentas al pueblo. Nos vemos el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México para cerrar esta gira inédita y celebrar un año de gobierno.https://t.co/M0n9293mhl pic.twitter.com/Ib7DxrTaLg — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui