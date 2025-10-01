Sheinbaum exige EVIDENCIAS contra Adán Augusto; insiste en reforma para eliminar el fuero

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este miércoles 1 de octubre de 2025 su propuesta de eliminar el fuero a legisladores federales, al mismo tiempo que pidió que, en caso de existir pruebas en contra del senador morenista Adán Augusto López Hernández, sean presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar el proceso legal correspondiente.

Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la responsabilidad de cualquier persona involucrada en actos ilícitos, incluidos miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debe ser esclarecida con base en evidencias: " Si hay una prueba de alguna gente de Morena involucrada en un acto ilícito tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía".

En este sentido, recordó que en el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal 'La Barredora' fue gracias a investigaciones de la Fiscalía estatal y de la FGR que se detectaron irregularidades y se realizaron detenciones.

Respecto a las acusaciones en torno al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, la mandataria insistió en que hasta el momento no existe ninguna prueba directa que lo vincule con irregularidades fiscales o presuntos nexos con 'La Barredora'. Indicó que, si la Fiscalía solicita su declaración, el propio legislador, exsecretario de Gobernación durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya manifestó su disposición a presentarse.

Lo importante es que si la Fiscalía llega pedirle al senador que declare él ya lo dijo: va a declarar, si se encuentra algo la Fiscalía tiene que proceder, pero hasta ahora no hay nada que esté relacionado con él", apuntó Sheinbaum Pardo.

Declaraciones sobre el desempeño de Adán Augusto

Por otra parte, la presidenta destacó que, durante el periodo en que Adán Augusto fue gobernador de Tabasco, los índices delictivos presentaron una disminución constante. Posteriormente, al asumir Carlos Merino la administración estatal, se mantuvo esa tendencia, aunque en años recientes se registró un repunte de la delincuencia.

En relación con su papel como senador y coordinador parlamentario, Sheinbaum subrayó que la permanencia de López Hernández en ese cargo es una decisión interna de Morena y del propio Senado, y no del Poder Ejecutivo: "Eso es algo que no tengo que decidir yo. Están acostumbrados al dedazo, te quito, te pongo, muevo, jalo, quito, a que el presidente decida todo".

Reforma para eliminar el fuero legislativo

En esta intervención, la presidenta recordó que dentro de la propuesta de Reforma Electoral que se prevé discutir en 2026, se contempla la eliminación del fuero para senadores y diputados: "¿Por qué tiene que haber fuero?, eso es del pasado, la Presidenta no tiene, también diputados y senadores no deben tener".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'