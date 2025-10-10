CIBanco dejará de operar en México tras investigaciones por lavado de dinero en EU: Esto se sabe

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este jueves, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que CIBanco dejará de operar en México tras la revocación de su licencia; asimismo, notificó el inicio del proceso formal de liquidación, medida que marca el fin de una de las instituciones financieras con mayor presencia en servicios de cambio y banca verde en el país. Aquí los detalles.

¿Por qué CIBanco dejará de operar en México?

De acuerdo con la información oficial, la decisión se tomó luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) incluyera a la entidad dentro de investigaciones por presuntas operaciones de lavado de dinero, una situación que desde junio pasado había generado incertidumbre entre sus accionistas, clientes y empleados.

El IPAB explicó que, tras una asamblea general, los accionistas de CIBanco solicitaron de manera voluntaria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación de su autorización para funcionar como institución de banca múltiple. Este procedimiento, precisó el organismo, fue avalado por la CNBV y dará paso a la liquidación controlada de la entidad.

En un comunicado, el instituto destacó que la determinación responde a una evaluación interna sobre la viabilidad del banco y los intereses de sus clientes, subrayando que el cierre será ordenado y bajo supervisión. El IPAB también indicó que se procederá al cierre paulatino de las sucursales, aunque los clientes que mantengan créditos vigentes deberán continuar realizando sus pagos de manera regular.

Efectos de esta decisión

De igual forma, el organismo señaló que más de tres mil empleados podrían verse afectados por la medida, lo que representa un impacto significativo para el sector financiero y el mercado laboral. Miles de cuentahabientes también se verán involucrados en el proceso de liquidación, aunque las autoridades aseguraron que los depósitos estarán protegidos conforme a la Ley de Instituciones de Crédito y el esquema de cobertura del IPAB.

La revocación de la licencia ocurre en un contexto de mayor escrutinio internacional sobre el sistema financiero mexicano, especialmente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito.

