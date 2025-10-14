Diputados aprueban en comisiones la reforma a la Ley de Amparo impulsada por Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante los últimos minutos del lunes 13 de octubre, las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la polémica Ley de Amparo.

Con 56 votos a favor de legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo y Partido Verde, la iniciativa avanzó en comisiones pese a la oposición de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), quienes emitieron once votos en contra. También se registró una abstención, correspondiente a la diputada morenista Olga Sánchez Cordero.

Ley de Amparo avanza a San Lázaro

Ahora, la nueva discusión en el Pleno de San Lázaro está programada para este martes 14 de octubre de 2025. Esta reforma forma parte de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, misma que fue aprobada previamente por el Senado de la República.

Su propósito, de acuerdo con el documento, es actualizar el juicio de amparo y garantizar que continúe siendo un instrumento eficaz para la defensa de los derechos humanos, evitando a la vez que se utilice con fines de bloqueo a decisiones legislativas o políticas públicas.

Durante el análisis, los legisladores acordaron modificar el artículo transitorio que había generado polémica por su carácter retroactivo. En la minuta original del Senado se establecía que los asuntos en curso debían ajustarse a las nuevas disposiciones de la Ley; sin embargo, con el cambio aprobado, los procesos que se encuentren en trámite continuarán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su inicio. Esto, señalaron los diputados, busca otorgar certeza jurídica y evitar afectaciones en casos ya iniciados.

Una iniciativa para el pueblo de México, aseguran

Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia y legislador de Morena, recordó que la propuesta fue enviada al Congreso el pasado 15 de septiembre por la presidenta Sheinbaum Pardo. Subrayó que la reforma tiene como objetivo "modernizar" el juicio de amparo, un mecanismo esencial para la protección de los derechos constitucionales de las personas.

Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la limitación de los efectos generales de las suspensiones otorgadas en amparos, con el fin de impedir que estas frenen leyes o políticas públicas de interés general. Asimismo, se busca fortalecer el acceso a la justicia mediante herramientas digitales, agilizar la resolución de los procedimientos y revisar los criterios relacionados con el interés jurídico y legítimo, de modo que el sistema resulte más eficiente y equitativo.

