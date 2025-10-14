Reforma a la Ley de Amparo: Diputados aprueban en lo general; estas son las modificaciones

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Reforma a la Ley de Amparo con por lo menos tres modificaciones clave, después de las críticas que se realizaron tras haber pasado por el Senado de la República. Se aprobó con 435 votos a favor y 131 en contra.

De acuerdo con el diputado y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, se tendrían por lo menos tres cambios:

Al artículo 128, que va de suspensiones en amparos a terceros

Al artículo 129, que va de suspensiones ante congelamiento de cuentas

Y algunos transitorios, pero Monreal no especificó bien

"Al rato los van a presentar, pero hasta ahora sí va a haber modificaciones. Hasta ahora tres, al 128, 129 y transitorio. Hay por lo menos tres modificaciones al dictamen". Cabe señalar que, hasta la elaboración de esta nota, la discusión sigue en lo particular; es decir, se analizan los cambios que tendrá el dictamen. Se presentaron más de 300 reservas.

DIPUTADOS APROBARON LEY DE AMPARO EN LO GENERAL



Así quedó:

? 345 a favor

? 131 en contra

uD83DuDFE8 3 abstenciones (uno fue de Olga Sánchez Cordero)



Ahora sigue la discusión en lo particular.



Según Monreal harán 3 modificaciones.

De acuerdo con el especialista, Juan Ortiz, sí habría retroactividad en la Ley de Amparo, aunque no total. Explicó que: "El texto original decía que los juicios en curso seguirían con la ley anterior hasta su conclusión. Con la nueva redacción, se señala que solo las etapas que ya pasaron se rigen con la ley vieja, pero las que faltan se ajustarán a la nueva Ley de Amparo. Es decir, solo se aplicará la nueva ley a las partes del juicio que aún no se han desahogado, sin modificar lo que ya ocurrió".

Hay que recordar que el dictamen fue aprobado durante la madrugada de este 14 de octubre en Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados. Diputados del PAN, PRI y MC criticaron el hecho de que esta Ley de Amparo significa un retroceso para los derechos de la ciudadanía. También durante la discusión, en forma general, la oposición presentó cuatro mociones suspensivas, una del PAN, una del PRI y dos de Movimiento Ciudadano, pero fueron desechadas por Morena y sus aliados, en una votación a mano alzada.

En cuanto al tema de retroactividad, fue criticado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acusando que se violaba la Constitución, por lo que se espera que sí sea modificado.

Siempre sí habrá retroactividad (no total) en la Ley de Amparo...



Al parecer el diputado Hugo Eric Flores (Morena) fue el elegido para presentar la propuesta anunciada por Sheinbaum anteriormente.



Se haría una modificación al tercer artículo transitorio de la reforma a la…

