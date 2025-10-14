Sheinbaum reacciona a PARO NACIONAL DEL SAT: Asegura que no generará problemas graves

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 14 de octubre de 2025, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre el paro nacional que iniciaron hoy trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes exigen mejores condiciones laborales.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que la suspensión de labores del SAT no generará un problema grave en la operatividad del organismo. En esta misma intervención, la mandataria mexicana agregó que las demandas de los empleados se están atendiendo y que las autoridades correspondientes trabajan para resolverlas de manera inmediata.

??Tal como lo anunciaron, trabajadores del SAT realizan un paro nacional de “brazos caídos”.



Bloquean Paseo de la Reforma y oficinas para exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales.



“Mientras la recaudación sube, mi sueldo disminuye”, reclaman. pic.twitter.com/UOj6tbApEY — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 14, 2025

De igual forma, Sheinbaum Pardo explicó que tanto el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, como el director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, se encuentran en contacto con los trabajadores para dar seguimiento a sus planteamientos. La presidenta apuntó que realmente son pocos los colaboradores del organismo que están inconformes:

Son pocos trabajadores realmente los que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos", dijo Sheinbaum Pardo.

SAT inicia paro nacional este martes

El paro nacional se realiza bajo la modalidad de "brazos caídos", una forma de protesta en la que los empleados continúan en sus puestos de trabajo, pero suspenden labores y portan vestimenta de color rojo o negro. Esta medida busca exigir la aplicación del aumento del 12 por ciento al salario mínimo vigente desde el 1 de enero de 2025, así como manifestar su descontento por condiciones laborales deficientes, desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza, además de la falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

??Minimiza Sheinbaum el paro nacional de "brazos caídos" en el SAT.



“Son pocos trabajadores”, responde al ser cuestionada.



Mientras tanto, empleados bloquean Reforma y otras vialidades exigiendo aumentos salariales y otras mejoras. pic.twitter.com/xkTDw7TpwY — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 14, 2025

En la Ciudad de México (CDMX), los trabajadores del SAT realizan bloqueos y manifestaciones que afectaron la vialidad en diferentes puntos estratégicos. Antes de las 09:00 horas, se registraron concentraciones en Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, frente a la Oficina Módulo Distrito Federal 3. También se realizaron protestas en Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en inmediaciones de la Oficina Módulo Distrito Federal 2, entre otros puntos de la capital mexicana.

Estas acciones han provocado afectaciones en el transporte público, incluyendo la Línea 7 del Metrobús, y el cierre temporal de algunas vialidades principales. A pesar de ello, las autoridades señalaron que la atención a los contribuyentes continúa de manera parcial y que las operaciones esenciales del SAT no se verán interrumpidas de manera significativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'