Es OFICIAL: Diputados aprueban Ley de Amparo tras largo debate; esto debes saber

Ciudad de México.- Durante una sesión que se prolongó hasta la madrugada de este miércoles 15 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo. Con 332 votos a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y 128 en contra de la oposición, el dictamen fue avalado tras más de 15 horas de debate. ¿En qué consiste? Aquí te decimos.

Aprueban Ley de Amparo: Esto debes saber

La modificación más relevante de la polémica Ley de Amparo consiste en que la nueva norma se aplicará a las etapas procesales que aún estén pendientes en los juicios de amparo que actualmente están en curso. Aunque la retroactividad fue eliminada del texto principal, Morena incluyó un artículo transitorio que permite aplicar las nuevas reglas a las actuaciones futuras dentro de los procesos ya iniciados.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo tras más 14 horas de debate; incluida la reserva del diputado Hugo Eric Flores sobre el artículo transitorio.



El pleno avaló los cambios pese a críticas por la retroactividad.



•? ?322 votos a favor

•? ?128 en… pic.twitter.com/DqZoo7rgTm — Azucena Uresti (@azucenau) October 15, 2025

De acuerdo con la reserva aprobada, las etapas concluidas de los juicios se regirán por la legislación anterior, mientras que los procedimientos posteriores a la entrada en vigor del decreto deberán acatar las disposiciones reformadas. La bancada oficialista sostiene que esta medida no implica retroactividad, sino una 'aplicación inmediata' de una ley de carácter procesal.

El presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores, explicó que los procesos judiciales se componen de distintas fases y que la reforma solo afectará aquellas que aún no se resuelven. Aseguró que la medida no altera derechos adquiridos ni sentencias firmes, sino que busca dar claridad y uniformidad al marco legal del amparo.

Por su parte, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron la aprobación del tercer artículo transitorio, al considerar que representa una "retroactividad encubierta". Argumentaron que modificar las reglas en juicios en curso altera las condiciones bajo las cuales las partes iniciaron el proceso y podría impactar sus derechos procesales.

Desde la bancada de Morena, la diputada Mariana Benítez defendió el dictamen al señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido la aplicación inmediata de leyes procesales, por lo que el cambio no vulnera derechos ni altera resoluciones previas.

La reforma, impulsada por el bloque oficialista, fue aprobada dos semanas después de que el Senado avalara una versión previa con diferencias en la redacción. Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el documento será devuelto al Senado para su revisión y eventual ratificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui