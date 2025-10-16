Arturo Zaldívar explica nueva Ley de Amparo: Niega retrocesos y acusa campaña de desinformación

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 16 de octubre de 2025, la mandataria instruyó a Arturo Zaldívar, exministro y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, informar sobre las modificaciones a la Ley de Amparo.

En su intervención, el funcionario señaló que estos cambios no son regresivos. Asimismo, acusó que existe una campaña de desinformación en torno a su contenido y alcances. Zaldívar explicó que las reformas aprobadas en el Senado de la República buscan modernizar el juicio de amparo, fortalecer la protección de los derechos humanos y agilizar los procesos judiciales.

Estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer que las reformas a la Ley de Amparo, recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos, lo cual como trataré de explicar, es absolutamente falso", dijo Arturo Zaldívar este jueves.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó que las modificaciones aprobadas no implican retroactividad ni representan un retroceso en materia de justicia. Por el contrario, dijo que permitirán modernizar el sistema y hacerlo más eficiente a mediano plazo.

#Nacional | Arturo Zaldívar explicó que la reforma a la Ley de Amparo busca evitar abusos que bloqueaban el combate al lavado de dinero uD83DuDDE3? pic.twitter.com/B8Iob2lrB7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 16, 2025

Aprueban Ley de Amparo en medio de polémicas

Como te informamos en TRIBUNA, la reforma fue aprobada este miércoles 15 de octubre de 2025 en el Senado con 81 votos a favor y 31 en contra, tras haber sido considerada de carácter urgente. Previamente, la Cámara de Diputados avaló el proyecto con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, después de un extenso debate legislativo.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia y reducir los tiempos procesales. De acuerdo con el gobierno federal, las reformas buscan principalmente:

Evitar la duplicidad de juicios, para disminuir la carga de trabajo en los tribunales.

Agilizar la resolución de casos, mediante la digitalización de los procedimientos.

Garantizar una protección más efectiva de los derechos humanos.

Reducir la burocracia judicial, permitiendo procesos más transparentes y accesibles.

El coordinador de Política y Gobierno subrayó que la actualización del marco legal responde a la necesidad de adaptar el juicio de amparo a las nuevas dinámicas tecnológicas y sociales, sin afectar las garantías constitucionales de las personas. Asimismo, enfatizó que el propósito central es lograr que el acceso a la justicia sea más rápido y eficiente, evitando que se utilicen los recursos legales con fines dilatorios o políticos.

