Diputados aprueban aumento al IEPS: TODO sobre los nuevos IMPUESTOS a bebidas, tabaco y juegos

Ciudad de México.- Después de más de 13 horas y media de debate, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el tercer dictamen del Paquete de Ingresos 2026, correspondiente a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La decisión contempla incrementos a las cuotas de bebidas saborizadas, tabacos, juegos con apuestas y nuevos productos, además de la incorporación de gravámenes a sectores digitales y artículos con nicotina.

Pero, ¿qué implica este cambio y cómo impactará en los precios de los productos de consumo diario? Aquí en TRIBUNA te explicamos los puntos clave.

Cómo fue la votación y qué fuerzas políticas participaron

La aprobación se logró tras una jornada maratónica. El dictamen fue avalado con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, y será turnado al Senado para su análisis. Morena, PT y PVEM respaldaron el proyecto, mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, argumentando que el aumento tiene un enfoque meramente recaudatorio y afectará el bolsillo de los mexicanos.

Durante la discusión, las bancadas opositoras denunciaron supuestas reuniones con cabilderos del sector industrial y acusaron a la mayoría de utilizar el argumento de la salud pública como justificación para aumentar los impuestos. Por su parte, los legisladores oficialistas defendieron que las reformas permitirán fortalecer el sistema de salud.

¿Qué productor aumentarán de precio?

El IEPS 2026 traerá ajustes importantes en los precios de artículos de consumo cotidiano. En el caso de las bebidas saborizadas, la cuota por litro sube de 1.64 a 3.08 pesos, lo que representa un aumento de 87 por ciento. Sin embargo, tras un acuerdo de última hora entre el Gobierno Federal y la industria refresquera, el impuesto para las bebidas no calóricas o light se fijó en 1.5 pesos por litro, en lugar del incremento completo.

Para los productos de tabaco, la tasa ad-valorem pasa del 160 al 200 por ciento, mientras que la cuota específica por cigarro sube de 0.6445 a 0.8516 pesos, con aumentos graduales hasta 2030. Además, se grava por primera vez con 100 por ciento de IEPS los productos con nicotina, como las bolsas, 'pouches' y dispositivos de vapeo que no están prohibidos en México.

En cuanto a los juegos con apuestas y sorteos, el impuesto presencial aumenta del 30 al 50 por ciento, y se incorpora un nuevo gravamen del 50 por ciento para plataformas extranjeras que operen sin establecimiento en el país. También se crea un IEPS del ocho por ciento a los videojuegos con contenido violento, aplicable tanto a plataformas digitales nacionales como internacionales, las cuales deberán registrarse ante el SAT para cumplir con las nuevas disposiciones.

Argumentos a favor y en contra del nuevo IEPS

Desde la bancada de Morena y el PT, los diputados defendieron que esta actualización fiscal busca reducir el consumo de productos nocivos para la salud y compensar los costos que genera su atención médica. El petista Antonio López recordó que el sistema de salud gasta más de 180 mil millones de pesos anuales en enfermedades vinculadas al exceso de azúcar y que cada paciente renal cuesta alrededor de 415 mil pesos por año. Según sus estimaciones, la reforma podría recaudar 41 mil millones de pesos adicionales, destinados a programas de salud pública.

Por el contrario, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron al Gobierno de utilizar la salud como pretexto para incrementar la recaudación sin garantizar transparencia en el gasto público. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que el alza podría fomentar el mercado negro y favorecer al crimen organizado, mientras que Gustavo de Hoyos, de Movimiento Ciudadano, subrayó que los incrementos también afectarán a productores y distribuidores locales.

¿Qué es lo que sigue?

Con esta votación, la Cámara de Diputados consuma la aprobación del IEPS 2026, que forma parte del Paquete Económico del próximo año. El documento será turnado al Senado, donde se espera su revisión en los próximos días. De ser ratificado sin cambios, los nuevos impuestos comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, afectando directamente los precios de refrescos, tabacos, apuestas, videojuegos y otros productos incluidos en la reforma.

