Para consumir menos: Sheinbaum defiende alza del IEPS a refrescos y bebidas azucaradas

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 17 de octubre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, defendió el reciente incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a refrescos y bebidas azucaradas. La mandataria aseguró que la medida tiene un propósito de salud pública más que recaudatorio.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que la intención principal de esta política es disminuir el consumo de estos productos en la población, especialmente para combatir la obesidad infantil y enfermedades crónicas, como la diabetes e hipertensión, las cuales afectan a gran parte de la población mexicana.

Sheinbaum Pardo defendió que el aumento al IEPS busca modificar hábitos de consumo y promover decisiones más saludables entre las familias mexicanas: "El objetivo no es recaudar dinero, sino que se consuma menos. El nivel de diabetes, hipertensión, obesidad de los niños y niñas en México ha aumentado".

La presidenta agregó que, al destinar menos dinero a la compra de bebidas azucaradas, se espera una reducción directa en el consumo de refrescos y jugos industrializados.

Refrescos tendrán menos azúcar, señala Sheinbaum

La primera presidenta también destacó la respuesta de la industria refresquera ante el incremento del impuesto, mencionando que algunas empresas han decidido reformular sus productos para reducir hasta un 30 por ciento el contenido de azúcar, con el objetivo de mantenerse competitivas frente a la disminución de ventas.

Si este aumento tiene el efecto de que las refresqueras reduzcan el 30 por ciento la fórmula de la Coca Cola o de otras bebidas azucaradas, es doblemente bueno", afirmó la mandataria.

A partir de 2026, el IEPS para bebidas azucaradas se mantendrá en 3.08 pesos por litro, mientras que las bebidas sin azúcar o de bajo contenido calórico estarán sujetas a un gravamen de 1.50 pesos por litro. Aquí en TRIBUNA te compartimos más detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'