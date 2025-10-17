Precio del dólar en México HOY VIERNES 17 de octubre: ¿Cómo amaneció el tipo de cambio?

Ciudad de México.- ¿Para este último día hábil de la semana tienes pensado realizar transacciones que involucren a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este viernes 17 de octubre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, viernes 17 de octubre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.4275 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 16 de octubre cerró operaciones en 18.436 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes se expone en un promedio de 18.4246 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.4311 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 17 de octubre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 17 de octubre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.10 pesos

Banco Azteca compra en 16.80 y vende en 18.89 pesos

Bank of America compra en 17.5939 y vende en 19.6078 pesos

Banorte adquiere en 17.70 y oferta en 18.75

BBVA Bancomer compra 17.58 y vende en 18.71 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.50

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer viernes del mes es de 18.4108 pesos mexicanos.

