Con nuevo logotipo, el PAN inicia una era sin coaliciones ni aliados políticos

Ciudad de México.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, confirmó este sábado que el partido dejará de tener alianzas, por lo que a partir de hoy se centrarán únicamente en recuperar su identidad política y la confianza del pueblo. Lo anterior está relacionado con la coalición política que se formó durante las elecciones de 2023 y 2024, cuando se unieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De hecho, este día se convocó a militantes y simpatizantes a una marcha para presentar el "relanzamiento" del partido en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. Asimismo, en las últimas horas comenzó a circular información sobre el nuevo logotipo del PAN, el cual estaría vinculado con esta nueva etapa, donde Jorge Romero dejó muy en claro que la intención es “ponerle punto final a una era”.

Por su parte, el líder panista recalcó que bajo ningún motivo buscan generar conflictos con otros partidos; más bien, el objetivo es ser fieles a la esencia de sus inicios, hace 84 años, cuando surgieron para ser "su propia opción democrática". De acuerdo con información de Radio Fórmula, un grupo de políticos panistas se reunió en el Frontón México, donde se llevó a cabo la asamblea constitutiva.

Nuevo logo

En dicho evento se contó con la presencia de la ex candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez; el senador Ricardo Anaya Cortés; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; el expresidente de la Cámara de Senadores, Santiago Creel Miranda; el exdiputado federal Jorge Triana Tena; el abogado y exdiputado Santiago Taboada Cortina; así como Lía Limón García, exintegrante de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

#Nacional | De acuerdo con los publicistas del PAN, se busca un nuevo look renovando su logotipo y su imagen institucional, manteniéndose como un partido de derecha moderna que cree en el liberalismo económico ?uD83DuDD35 pic.twitter.com/O7o9t7hGNF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 18, 2025

En el perfil oficial del PAN en X (antes Twitter) se compartió un mensaje alusivo a esta nueva etapa del partido, fundado el 16 de septiembre de 1939: "Trabajamos por un México para que las familias mexicanas tengan la oportunidad de salir adelante. Creemos en la justicia, en la libertad y en un país que abrace a sus jóvenes, a sus mujeres, a quienes trabajan y a quienes sueñan. ¡Esta es la nueva era del PAN!".



Fuente: Tribuna del Yaqui