Bienestar: Confirman APOYOS de 20 mil pesos a familias afectadas por LLUVIAS en México

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 20 de octubre de 2025, la mandataria informó, a través de la Secretaría del Bienestar, los apoyos que el Gobierno Federal dará a los damnificados por lluvias e inundaciones en cinco estados.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que esta semana iniciará la entrega de un apoyo económico de 20 mil pesos mexicanos (MXN) a familias afectadas por las recientes inundaciones y siniestros registrados en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

El programa de ayuda se implementará del 22 al 29 de octubre y beneficiará a las viviendas identificadas mediante el Censo Bienestar, herramienta que ha permitido cuantificar los daños ocasionados por las lluvias en distintas regiones del país, según dijo la funcionaria. Los apoyos se entregarán de manera directa, a través de vales para adquirir canastas básicas, con el objetivo de atender de forma inmediata las necesidades alimentarias de las familias damnificadas.

De acuerdo con Montiel Reyes, la entrega se realizará tanto por mensajes de texto, en las comunidades donde haya cobertura telefónica, como de manera presencial en los lugares que aún permanecen incomunicados. En estos últimos casos, el personal de Bienestar será trasladado por elementos de las Fuerzas Armadas, quienes colaboran en el levantamiento del censo y en la distribución de los apoyos.

Fechas para entrega de apoyos Bienestar. Foto: Gobierno de México

Así va el Censo Bienestar tras las fuertes lluvias en México

Hasta el momento, el Censo Bienestar ha registrado 70 mil 445 viviendas afectadas en los cinco estados mencionados. La funcionaria detalló que Veracruz concentra la mayor parte de los daños, con 43 mil 578 hogares censados, seguido por Puebla con 10 mil 811, San Luis Potosí con 8 mil 938, Hidalgo con 5 mil 056 y Querétarocon 2 mil 062. En municipios como Poza Rica, Veracruz, se reportan algunas de las afectaciones más graves derivadas de las intensas lluvias.

La secretaria de Bienestar adelantó que este primer apoyo forma parte de una estrategia de atención por etapas, que contempla una segunda fase de compensaciones económicas dependiendo del nivel de daño en las viviendas. Quienes registren afectaciones medias recibirán 25 mil pesos, las de daño mayor obtendrán 40 mil pesos, y los casos de pérdida total de vivienda serán apoyados con 70 mil pesos.

Montiel destacó que estos recursos se entregarán de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que la coordinación con las dependencias federales y estatales busca garantizar la transparencia y eficacia en la aplicación de los fondos públicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'