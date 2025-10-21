Iniciativa en Edomex: Más de 20 años de prisión para uniones forzadas entre niños y adolescentes

Ecatepec, Estado de México.- Este pasado lunes 20 de octubre de 2025, durante la reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, legisladores locales de distintos partidos coincidieron con una propuesta presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), que busca sancionar a los adultos que promuevan uniones forzadas de menores en el Estado de México.

De acuerdo con información extraoficial, entre quienes respaldaron la iniciativa se encuentran los diputados Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), Octavio Martínez Vargas (Morena) y Miriam Silva Mata (PVEM). La propuesta establece penas de hasta 22.5 años de prisión para cualquier persona que obligue o facilite que niños o adolescentes mantengan una relación como pareja.

La situación resulta alarmante, ya que solo en 2024 se abrieron más de 984 carpetas de investigación por abuso sexual vinculadas a presuntas uniones forzadas de menores en la entidad. En una breve intervención, la funcionaria Álvarez Villavicencio destacó que los municipios donde este fenómeno ocurre con mayor frecuencia son Toluca, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Naucalpan.

El matrimonio infantil es un grave problema en Edomex

Por su parte, el congresista Octavio Martínez propuso convocar al Poder Judicial del Estado de México para fortalecer el análisis de la iniciativa, y subrayó la importancia de no criminalizar a los menores: "En el Hospital de las Américas de Ecatepec se registran 1,200 nacimientos mensuales, de los cuales 840 corresponden a madres menores de edad. Este dato evidencia la urgencia de actuar con firmeza", expresó.

¿En qué consiste la iniciativa?

La propuesta pertenece a los diputados panistas Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de Cevallos González, y tiene como objetivo sancionar con ocho a 15 años de prisión y de mil a cuatro mil días multa a quien obligue, induzca, coaccione o consienta una unión entre menores, sin importar si detrás hay creencias religiosas, costumbres o incluso el consentimiento de los tutores.

