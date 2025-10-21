Sheinbaum rechaza hablar sobre licencia de Fernández Noroña en el Senado; ¿se unirá a su Gabinete?

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 21 de octubre de 2025, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre la nueva polémica que protagoniza Gerardo Fernández Noroña, quien anunció que solicitará licencia a su escaño en la Cámara de Senadores.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano se negó a dar declaraciones sobre el tema, e indicó que el integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) "es quien tiene que informar, no yo” sobre sus posibles planes a futuro. Asimismo, decidió no brindar detalles sobre un supuesto nombramiento o asignación dentro del Gabinete Federal, como mencionaron medios nacionales el día de ayer.

#EnLaMañanera | uD83EuDEF8 Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la solicitud de licencia de Noroña, "él tiene que informar" pic.twitter.com/3bVWcvGSqU — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 21, 2025

A pesar de las preguntas insistentes de los reporteros Sheinbaum aclaró que no tiene conocimiento ni ha ofrecido información sobre la decisión del legislador.

Hay que preguntarle a Gerardo. Él es quien tiene que informarlo, cada senador o diputado tiene derecho a pedir licencia y él es quien debe informar. Él tiene que informar", dijo la presidenta en su rueda de prensa matutina.

Sheinbaum, sin comentarios sobre Cuauhtémoc Blanco o Xóchitl Gálvez

En la misma conferencia, la mandataria abordó otros temas relacionados con la actividad legislativa. Ante la polémica sobre la ausencia del diputado federal Cuauhtémoc Blanco en una reunión de comisiones, preferido estar jugando pádel, Sheinbaum consideró que no le corresponde emitir opinión sobre decisiones individuales de los legisladores. Señaló que la Cámara de Diputados cuenta con criterios propios y un reglamento interno para determinar sanciones o procedimientos en caso de faltas.

Respecto a la participación de la excandidata presidencial y legisladora opositora, Xóchitl Gálvez, en el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), la presidenta mantuvo cautela. Indicó que cada persona actúa bajo sus propios criterios y circunstancias, sin ofrecer un posicionamiento oficial, y centró su declaración en que las decisiones sobre cargos o actividades políticas recaen exclusivamente en los interesados y en los órganos correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'