Precio del dólar en México HOY jueves 23 de octubre de 2025: ¿Cuál es el tipo de cambio?

Ciudad de México.- ¿Para este cuarto día de la semana tienes pensado realizar operaciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos estadounidenses, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este jueves 23 de octubre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, jueves 23 de octubre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.4051 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 22 de octubre cerró operaciones en 18.413 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves se expone en un promedio de 18.3956 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.4143 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 23 de octubre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 23 de octubre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.70 pesos y vende en 19.10 pesos

Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 18.94 pesos

Bank of America compra en 17.452 y vende en 19.4932 pesos

Banorte adquiere en 17.65 y oferta en 18.80

BBVA Bancomer compra 17.55 y vende en 18.69 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.47

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este cuarto jueves del mes es de 18.4333 pesos mexicanos.

