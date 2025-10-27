Precio del dólar en México para HOY LUNES 27 de octubre de 2025: Así está el tipo de cambio

Ciudad de México.- ¿Para este primer día hábil de la semana tienes planeado realizar transacciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este lunes 27 de octubre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 27 de octubre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.3913 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 24 de octubre cerró operaciones en 18.444 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce los detalles del precio del dólar en México. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes se muestra en un promedio de 18.3841 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.4012 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 27 de octubre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 27 de octubre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.70 pesos y vende en 19.10 pesos

Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 18.89 pesos

Bank of America compra en 17.4825 y vende en 19.5312 pesos

Banorte adquiere en 17.25 y oferta en 18.80

BBVA Bancomer compra 17.38 y vende en 18.92 pesos

Banamex compra en 18.58 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.67

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este último lunes del mes es de 18.3948 pesos mexicanos.

