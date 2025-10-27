Sheinbaum niega acuerdo con Salinas Pliego sobre su deuda MILLONARIA en el SAT: "Hoy puede pagar"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 27 de octubre, la mandataria mexicana negó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya llegado a un acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego, ante el adeudo millonario que tienen en el pago de impuestos.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, la mandataria afirmó que el Gobierno Federal no ha sostenido negociaciones con el dueño de Grupo Salinas, y que si el empresario tuviera la voluntad de pagar, "ya lo habría hecho". Sheinbaum Pardo hizo referencia a una carta publicada recientemente por el empresario, en la que asegura que el conglomerado que dirige "sí quiere pagar" y que "es momento de que todo México conozca la verdad".

Shinbaum aclara que nunca hubo acuerdo con Grupo Salinas por sus adeudos con el SAT; además, agregó que pueden pagar hoy mismo sin necesidad de una reunión

Según explicó la presidenta, el documento fue entregado en octubre de 2024, cuando el grupo empresarial afirmaba haber sostenido mesas de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En ese sentido, Sheinbaum solicitó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, que aclarara la información sobre las supuestas negociaciones. El funcionario aseguró que nunca se firmó ni se alcanzó ningún acuerdo formal con el grupo empresarial, y que cualquier pago realizado en años anteriores corresponde a litigios distintos a los actuales.

La carta menciona que hubo un acuerdo con Arturo Medina durante la administración pasada, pero eso es falso. Nunca existió tal convenio. Si realmente hubieran querido pagar, lo habrían hecho desde ese momento", expresó Sheinbaum. Además, subrayó que para cumplir con sus obligaciones fiscales "no se requiere ninguna mesa técnica ni reunión especial; sencillamente hoy pueden pagar".

Por su parte, Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, sostuvo que el SAT no ha emitido respuesta alguna a Grupo Salinas debido a la forma en que la empresa suele manejar sus litigios, interponiendo recursos legales que buscan retrasar los cobros o extender los procesos judiciales. De acuerdo con la funcionaria, la autoridad fiscal esperará la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de emitir una nueva determinación.

Es importante precisar que si estas empresas desean realizar algún pago relacionado con los adeudos actuales, pueden hacerlo hoy mismo, sin necesidad de reuniones con autoridades fiscales ni de una resolución especial”, enfatizó Galeano.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'