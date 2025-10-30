Precio del dólar en México HOY jueves 30 de octubre de 2025: ¿Cómo amaneció el peso mexicano?

Ciudad de México.- ¿Para este cuarto día hábil de la semana tienes planeado realizar transacciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos estadounidenses, es importante que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este jueves 30 de octubre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, jueves 30 de octubre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.5848 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 29 de octubre cerró operaciones en 18.482 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves se expone en un promedio de 18.58 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 18.5869 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 29 de octubre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 29 de octubre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.70 pesos y vende en 19.10 pesos

Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 18.94 pesos

Bank of America compra en 17.5131 y vende en 19.5695 pesos

Banorte adquiere en 17.25 y oferta en 18.80

BBVA Bancomer compra 17.62 y vende en 18.76 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.51

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este último jueves del mes es de 18.4072 pesos mexicanos.

