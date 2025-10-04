Grupo México presenta oferta para adquirir el 100% de Banamex: ¿Qué planea Germán Larrea?

Ciudad de México.- Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, ofreció comprar el 100 por ciento de Banamex, propiedad de Citigroup Inc. Llama especialmente la atención que esto ocurra después de que, hace unos días, el empresario Fernando Chico Pardo anunciara la adquisición del 25 por ciento, equivalente a unos 42 mil millones de pesos (2 mil 280 millones de dólares).

Como informamos en TRIBUNA, esta transacción se concretó el miércoles 24 de septiembre y se espera que el acuerdo finalice en la segunda mitad de 2026. Cabe recordar que desde enero de 2022, Citi tenía la intención de vender Banamex para enfocar sus esfuerzos en la banca institucional. Sin embargo, con la nueva noticia de que Larrea busca sumarse a las negociaciones, el curso de la operación podría modificarse por completo.

Banamex respondió a través de un comunicado dirigido a la empresa minera más grande de México, aclarando en primera instancia que todavía no recibe la oferta del empresario de 71 años, aunque señaló que están dispuestos a revisarla con detenimiento y responsabilidad: "Si Grupo México presenta una propuesta, por supuesto la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar la transacción propuesta".

Aseguran que todavía no han recibido la oferta

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, según información revelada por un boletín de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México planea que su propuesta de adquisición del 100 por ciento se base en los parámetros de un múltiplo de 0.85 sobre valor libro para el 25 por ciento y de 0.80 sobre valor libro para el 75 por ciento restante. Se aclara que están dispuestos a que Chico Pardo mantenga su 25 por ciento, mientras que el conglomerado se quedaría con el 75 por ciento restante.

"Grupo México":

Porque hizo una oferta a Citi para comprar el 100% de Banamex pic.twitter.com/wEW5eM9LUG — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 4, 2025

Por supuesto, esta operación requiere la autorización de las autoridades mexicanas. Cabe destacar que, según Forbes, la fortuna de Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco ronda los 28 mil 600 millones de dólares, únicamente por debajo de Carlos Slim Helú, cuyo patrimonio se concentra en el sector de telecomunicaciones y que, en pleno 2025, posee una fortuna estimada en 103.1 mil millones de dólares.

Fuente: Tribuna del Yaqui