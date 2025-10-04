Precio del dólar HOY sábado 4 de octubre de 2025 en México: Cuál es el tipo de cambio

Ciudad de México.- Como cada día, el precio del dólar sigue en un flujo constante, siguiendo las tendencias económicas, que hacen cambiar su valor a diario, incluso en los fines de semana, generando gran incertidumbre en millones ante la posible caída o subida del peso, por lo que las páginas oficiales que informan sobre el tipo de cambio, y han compartido los precios de la moneda originaria de Estados Unidos dentro de toda la República Mexicana, en todos los bancos del país, para la mañana de este sábado 4 de octubre del 2025.

El precio del dólar varía por diferentes factores, como en temas de política y afectaciones económicas, y dado a que Donald Trump ha impuestos aranceles, se ha vuelto un poco más errático los precios, pues han estado en una constante depreciación y alza, en las últimas semanas. Por este motivo en las páginas oficiales del dólar se ha compartido los cambios que ha presentado el tipo de cambio con esta información.

Según lo informado por el portal de noticias especializado en monitorear los cambios en la moneda estadounidense, El Dólar, el último cambio que se ha realizado es que la moneda mexicana tiene un valor de 18.39 pesos por cada dólar, que aunque no es mucho, presenta una perdida del 0.19 por ciento, ante el cierre del viernes 3 de octubre, sin embargo, aclaran que en los bancos mexicanos la compra del dólar se puede conseguir en 18.3991 pesos, mientras que a la venta está en 18.80 pesos, para este sábado.

El peso sufre pérdida del 0.19 por ciento. Internet

Banco Afirme compra en 17.50 y vende en 19.00 pesos mexicanos

BBVA Bancomer compra 17.33 y vende en 18.87

Citibanamex compra en 18.04 vende en 19.08 pesos

Santander compra en 18.70 y vende en 20.40

Scotiabank compra en 16.30 y vende en 19.20

Banorte compra en 17.15 y vende en 18.75

Banco Azteca compra en 16.90 y vende en 18.94

Recuerda que el valor de la divisa oficial de EU se establece de acuerdo datos emergentes sobre la inflación (fenómeno mundial y constante), la tasa de interés y el mercado actual, por lo que su precio puede tener importantes variaciones de un día a otro, por lo que es importante que diariamente se busque información con respecto a los precios que se manejarán en los distintas empresas bancarias. Un dólar equivale a 18.39 pesos. Internet

