Cámara de Diputados recibe Reforma a la Ley de Amparo; estos son los cambios que pide Sheinbaum

Ciudad de México.- Después de su aprobación en el Senado de la República, la Reforma a la Ley de Amparo llegó a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán hacer los trámites correspondientes. Sin embargo, hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado su rechazo, ya que la iniciativa fue aprobada con un artículo transitorio de retroactividad, por lo que ha pedido al legislativo "respetar la Constitución".

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó mediante su cuenta de X, antes Twitter, que el congreso recibió la minuta. "Informo que he recibido, del Senado de la República, la minuta relativa a las reformas de la Ley de Amparo. Para su máxima publicidad, he instruido su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y, el día de mañana, daré cuenta al Pleno, conforme lo establecen la ley y el reglamento, para su turno a la Comisión o Comisiones correspondientes", expresó Rabadán.

¿De qué trata la Ley de Amparo?

De acuerdo con el Gobierno Federal, la reforma tiene el objetivo de agilizar los procesos y evitar que los recursos de amparo sean utilizados "por quienes quieren evitar la justicia". Entre las modificaciones más relevantes que se han discutido se encuentra la redefinición del interés legítimo, las nuevas restricciones a la suspensión de actos de autoridad, la incorporación de un juicio digital; ante esto, expertos han advertido que los cambios en la ley pueden dejar desprotegidos a los ciudadanos.

¿Qué es la retroactividad?

La presidenta criticó el hecho de que el Senado de la República aplicara un artículo transitorio con retroactividad, algo que ya prohíbe la Constitución. "Primero hay que respetar la Constitución, que define claramente que no debe haber retroactividad en las leyes (…) Desde mi punto de vista, debe garantizarse que los juicios que hoy están en amparo y no han llegado a la Suprema Corte tienen que seguir con las leyes anteriores porque es un procedimiento previo", señaló Sheinbaum Pardo.

De acuerdo a lo dicho por los propios legisladores, el análisis de la reforma en la Cámara de Diputados llevaría 10 días. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, previó una semana intensa: "Nos toca a nosotros como cámara revisora ratificar o enmendar", afirmó.

