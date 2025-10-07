Precio del dólar en México HOY martes 7 de octubre de 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Para este segundo día de la semana tienes planeado realizar transacciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos estadounidenses, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este martes 7 de octubre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, martes 7 de octubre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.3438 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado lunes 6 de octubre cerró operaciones en 18.3338 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes se expone en un promedio de 18.3364 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.3493 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México martes 7 de octubre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, martes 7 de octubre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.50 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 18.84 pesos

Bank of America compra en 17.4216 y vende en 19.4553 pesos

Banorte adquiere en 17.05 y oferta en 18.75

BBVA Bancomer compra 17.49 y vende en 18.63 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.37

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este primer martes del mes es de 18.4843 pesos mexicanos.

