Sheinbaum afirma que mayoría de legisladores apoyan corregir transitorio de Ley de Amparo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 8 de octubre de 2025, la mandataria mexicana habló sobre la polémica Ley de Amparo, la cual está siendo discutida en el Poder Legislativo.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que existe un consenso mayoritario entre los legisladores federales para modificar la redacción del artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que su contenido genera confusión jurídica. Sheinbaum Pardo subrayó que la intención del cambio propuesto por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no es aplicar la norma de manera retroactiva, sino aclarar que las nuevas disposiciones en materia procesal se aplicarán a los juicios que se encuentran en curso.

#Nacional | Sobre la corrección de la redacción del artículo transitorio para darle claridad en la Ley de Amparo, Sheinbaum hizo un llamado a los senadores a que se reconozca que no hay claridad en el artículo uD83DuDDE3? pic.twitter.com/55uMGqYgng — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Según explicó, esta medida es completamente legal y está respaldada por criterios previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): "La mayoría de los senadores y diputados han reconocido no quedó claro el artículo, de acuerdo con lo que platicamos con el [ex]ministro Zaldívar, con la consejera jurídica. Hay una parte en las leyes procesales, que en el momento que se aprueba una ley procesal, quiere decir que regula el proceso en el que se sigue un juicio"

De acuerdo con la presidenta, la modificación busca únicamente ajustar los tiempos y procedimientos que se siguen en los juicios de amparo, sin afectar sentencias o resoluciones que ya fueron dictadas. Sin embargo, reconoció que la redacción actual del transitorio podría prestarse a interpretaciones ambiguas, motivo por el cual se impulsará una versión más precisa.

La presidenta enfatizó que el Senado de la República optó por no realizar la corrección mediante una fe de erratas, sino remitir la iniciativa nuevamente a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. En ese sentido, señaló que la propuesta de modificación ya fue turnada a comisiones, donde los legisladores trabajarán en una redacción que aclare el alcance del artículo en cuestión.

Entonces eso es lo que va a ocurrir, ya está en la Cámara de Diputados y entró a comisiones y ahí, pues nosotros hicimos una propuesta de redacción y ya el Congreso tomará su decisión", dijo la presidenta.

Cabe señalar que el debate en torno al artículo transitorio ha generado diversas interpretaciones sobre sus posibles efectos. Especialistas y legisladores de oposición han expresado preocupación por una supuesta intención de aplicar la reforma de manera retroactiva, lo que podría afectar amparos previamente concedidos. No obstante, la presidenta reiteró que el objetivo es garantizar mayor claridad jurídica y evitar retrasos en los procesos, sin vulnerar derechos adquiridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'