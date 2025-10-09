Sheinbaum: Recaudación de impuestos creció más de 9% en 2025, reporta SHCP

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 9 de octubre de 2025, instruyó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informar sobre la recaudación de impuestos y otros ingresos del Gobierno Federal.

Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP señaló que la recaudación de impuestos registró un aumento real de 9.1 por ciento durante el periodo de enero a septiembre de 2025, lo que equivale a 542 mil millones de pesos adicionales respecto al mismo lapso del año anterior. Destacó que este incremento refleja una mayor eficiencia en la administración tributaria y una mejor fiscalización del comercio exterior.

uD83DuDCB0 "La recaudación de impuestos alcanza cifras históricas, son un poco más 500 mil millones de ingresos adicionales este año", la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que este logró sucedió sin necesidad de aumentarlos ni crear nuevos impuestos pic.twitter.com/OTVK2GPzfy — El Universal (@El_Universal_Mx) October 9, 2025

De acuerdo con los datos presentados en el Salón de la Tesorería, la recaudación alcanzó el 77.8 por ciento de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, lo que representa casi el 78 por ciento de cumplimiento al cierre del tercer trimestre del año.

Sheinbaum Pardo resaltó que el aumento en los ingresos se logró sin elevar impuestos ni derechos, subrayando que el fortalecimiento de las aduanas y el combate a la corrupción fueron factores clave: "Poco más de 500 mil millones adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca de 200 mil (millones de pesos) vienen de aduanas sin realmente haber aumentado impuestos ni derechos".

Por su parte, el secretario de Hacienda explicó que 200 mil millones de pesos del incremento total corresponden a operaciones de comercio exterior, impulsadas por controles más estrictos y una mayor coordinación entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Subsecretaría de Ingresos.

Asimismo, precisó que los ingresos tributarios crecieron 3.3 por ciento en términos reales, mientras que los no tributarios aumentaron 16.8 por ciento, lo que representa un incremento total de 4.6 por ciento en términos reales frente a lo proyectado.

En términos nominales, los ingresos públicos se ubicaron 470 mil millones de pesos por encima de la meta establecida, reflejando una recaudación superior a la estimada en la Ley de Ingresos.

La presidenta Sheinbaum reiteró que el desempeño de la política fiscal se mantiene en línea con los objetivos de su administración, enfocada en garantizar estabilidad económica, mejorar la eficiencia recaudatoria y sostener el gasto social sin aumentar impuestos.

De cara al próximo año, la Secretaría de Hacienda adelantó que la meta de ingresos para 2026 será de casi 6.5 billones de pesos, lo que implicará un incremento de 4.3 por ciento en términos reales respecto a 2025, tanto en ingresos tributarios como no tributarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui