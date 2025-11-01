Precio del dólar HOY sábado 1 de noviembre del 2025 en México: Conoce cuál es el tipo de cambio

Ciudad de México.- Como cada día, el precio del dólar sigue en un flujo constante, siguiendo las tendencias económicas y políticas, que hacen cambiar su valor a diario, advirtiendo si la moneda mexicana sufrió una caída, también conocida como depresión, o una subida, o sea una alza, por lo que las páginas oficiales que informan sobre el tipo de cambio, y han compartido los precios de la moneda originaria de Estados Unidos dentro de la República Mexicana, en los bancos del país, para la mañana de este sábado 1 de noviembre del 2025.

Como es bien sabido, el precio del dólar varía por diferentes factores, como en temas de política y afectaciones económicas, como es el caso más reciente, y actualmente uno de los más importantes, con los aranceles por Donald Trump, que diariamente también pueden cambiar ante negociaciones y conversaciones, por lo que es importante que cada día se esté verificando el valor actual del dólar, incluso en varias ocasiones, pues puede cambiar en cualquier momento.

Según lo informado por el portal de noticias especializado en monitorear los cambios en la moneda estadounidense, El Dólar, el último cambio que se ha realizado es que la moneda mexicana tiene un valor de 18.55 pesos por cada dólar, que aunque no es mucho, presenta una ganancia del 0.12 por ciento, ante el cierre del viernes 31 de octubre, sin embargo, aclaran que en los bancos mexicanos cotizan la compra del dólar en 17. 38 pesos, mientras que a la venta está en 18.57 pesos, para este sábado.

El peso tiene ganancia del 0.12 por ciento. Internet

Banco Afirme compra en 17.70 y vende en 19.10 pesos mexicanos

BBVA Bancomer compra 17.52 y vende en 19.06

Citibanamex compra en 18.01 vende en 19.05 pesos

Santander compra en 17.45 y vende en 19.15

Scotiabank compra en 17.40 y vende en 19.00

Banorte compra en 17.30 y vende en 18.90

Banco Azteca compra en 16.55 y vende en 19.04

Recuerda que el valor de la divisa oficial de EU se establece de acuerdo datos emergentes sobre la inflación (fenómeno mundial y constante), la tasa de interés y el mercado actual, por lo que su precio puede tener importantes variaciones de un día a otro, por lo que es importante que diariamente se busque información con respecto a los precios que se manejarán en los distintas empresas bancarias. Un dólar equivale a 18.55 pesos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui