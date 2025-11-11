Gobierno impone aranceles históricos al azúcar importada: Así cambiará el mercado

Ciudad de México.- La industria nacional del azúcar recibirá un blindaje comercial. Este lunes 10 de noviembre, el Gobierno de México anunció nuevas medidas para frenar la caída de precios internacionales e impulsar a los productores nacionales, imponiendo aranceles de entre 156 por ciento y 210.44 por ciento a las importaciones de azúcar provenientes de países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Solo hay una excepción para aquellas naciones con acuerdos comerciales vigentes con el país. El decreto fue publicado la tarde de este lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), como parte de una modificación a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. A partir de este martes, los nuevos aranceles serán aplicados de manera inmediata.

¿Por qué México está aumentando los aranceles?

De acuerdo con el documento, el arancel anterior no daba protección suficiente frente a la caída del precio internacional del dulce, un problema que ya había empezado a afectar a la cadena productiva. El Gobierno mexicano señaló que la agroindustria de la caña está enfrentando una sobreoferta en el mercado nacional, situación que pone en riesgo su rentabilidad.

La administración federal justificó el incremento al señalar que es su obligación implementar medidas que den estabilidad a los sectores productivos del país y ayuden a corregir distorsiones en el comercio. Con ello, busca mantener equilibrio en el mercado global sin incumplir tratados ni compromisos internacionales.

Así quedarán los nuevos aranceles al azúcar

El decreto modifica los aranceles específicos de 0.36, 0.338 y 0.39586 dólares por kilogramo y los sustituye por tarifas ad-valorem entre 156 y 210.44 por ciento, calculadas según el valor declarado en aduana, incluyendo costo, seguro y flete.

El documento detalla que:

Para azúcar invertido y azúcar líquida refinada, el arancel será del 210.44 por ciento por kilogramo.

Para remolacha azucarera con aromatizantes o colorantes y jarabes con más de 90 por ciento de contenido de azúcar, el arancel será de 156 por ciento por kilogramo.

Estas medidas aplicarán únicamente a países de la OMC sin acuerdos de reducción arancelaria. En el resto de los casos, se mantendrán las condiciones comerciales pactadas previamente.

México busca moderar el consumo de bebidas azucaradas

El anuncio no llega solo. En octubre pasado, el Gobierno federal cerró un acuerdo con la industria de refrescos y bebidas azucaradas con tres objetivos principales:

Reducir 30 por ciento del azúcar utilizada en la elaboración de refrescos

Limitar la publicidad dirigida a menores

Establecer una diferencia de precio entre bebidas con azúcar y sin calorías

A cambio, la industria logró frenar el incremento del IEPS que se había propuesto inicialmente. Con el acuerdo vigente, las bebidas con azúcar seguirán pagando 3.08 pesos por litro, mientras que las versiones sin azúcar pagarán 1.50 pesos por litro.

México continúa siendo uno de los países con mayor consumo de refrescos en el mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año, lo que se vincula con altos índices de obesidad y diabetes tipo dos.

¿Qué impacto puede generar este cambio?

La expectativa del Gobierno es que el aumento arancelario impida que el azúcar más barata del exterior siga desplazando a la nacional, permitiendo una recuperación de los precios internos y de la cadena productiva. A la par, las medidas dirigidas a refrescos podrían impulsar una transición hacia bebidas con menos azúcar.

